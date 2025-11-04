Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach
Der Euro STOXX 50 verzeichnete heute Verluste.
Am Dienstag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,38 Prozent auf 5.657,68 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,835 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,582 Prozent leichter bei 5.646,20 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5.679,25 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5.660,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.577,21 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.651,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.242,32 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.11.2024, den Stand von 4.852,10 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,04 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5.734,28 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.540,22 Zählern.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Enel (+ 1,09 Prozent auf 8,91 EUR), Bayer (+ 1,08 Prozent auf 26,76 EUR), Deutsche Bank (+ 0,41 Prozent auf 31,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,26 Prozent auf 537,00 EUR) und Allianz (+ 0,23 Prozent auf 353,80 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil adidas (-2,71 Prozent auf 157,75 EUR), BASF (-2,52 Prozent auf 41,85 EUR), Rheinmetall (-2,51 Prozent auf 1.729,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,87 Prozent auf 56,24 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,61 Prozent auf 39,11 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 8.456.376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 355,857 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
Die Bayer-Aktie präsentiert mit 5,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
