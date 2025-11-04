DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,66 -3,8%Nas23.506 -1,4%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,60 -0,4%Gold3.970 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich
Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
STOXX-Handel im Fokus

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach

04.11.25 17:57 Uhr
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 verzeichnete heute Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158,15 EUR -4,65 EUR -2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Allianz
353,00 EUR -0,60 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
916,20 EUR -10,20 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
42,01 EUR -1,11 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
26,31 EUR -0,24 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BNP Paribas S.A.
65,80 EUR -0,41 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
31,48 EUR 0,14 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
26,62 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
39,06 EUR -0,64 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enel S.p.A.
8,91 EUR 0,10 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
56,09 EUR -1,51 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
535,60 EUR -0,20 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordea Bank Abp Registered Shs
14,75 EUR -0,19 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.729,50 EUR -41,00 EUR -2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.657,7 PKT -21,6 PKT -0,38%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,38 Prozent auf 5.657,68 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,835 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,582 Prozent leichter bei 5.646,20 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5.679,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5.660,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.577,21 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.651,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.242,32 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.11.2024, den Stand von 4.852,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,04 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5.734,28 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.540,22 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Enel (+ 1,09 Prozent auf 8,91 EUR), Bayer (+ 1,08 Prozent auf 26,76 EUR), Deutsche Bank (+ 0,41 Prozent auf 31,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,26 Prozent auf 537,00 EUR) und Allianz (+ 0,23 Prozent auf 353,80 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil adidas (-2,71 Prozent auf 157,75 EUR), BASF (-2,52 Prozent auf 41,85 EUR), Rheinmetall (-2,51 Prozent auf 1.729,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,87 Prozent auf 56,24 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,61 Prozent auf 39,11 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 8.456.376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 355,857 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 5,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:46Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:46Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen