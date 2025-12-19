Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert letztendlich

Index-Performance im Blick

Der S&P 500 befand sich zum Handelsende im Aufwärtstrend.

Zum Handelsschluss verbuchte der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 6.834,50 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 53,262 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,321 Prozent stärker bei 6.796,54 Punkten, nach 6.774,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.840,02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.792,62 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 0,374 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.642,16 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.664,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.867,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,46 Prozent aufwärts. Bei 6.920,34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Carnival (+ 9,81 Prozent auf 31,12 USD), Moderna (+ 9,21 Prozent auf 33,80 USD), SanDisk (+ 8,27) Prozent auf 237,61 USD), Micron Technology (+ 6,99 Prozent auf 265,92 USD) und Oracle (+ 6,63 Prozent auf 191,97 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Lamb Weston (-25,94 Prozent auf 43,94 USD), Nike (-10,54 Prozent auf 58,71 USD), Home Depot (-3,48 Prozent auf 296,65 EUR), Lowes Companies (-2,93 Prozent auf 240,44 USD) und DR Horton (-2,79 Prozent auf 147,18 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 116.777.425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,548 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

