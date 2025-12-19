DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,1%Nas23.280 +1,2%Bitcoin75.147 +3,1%Euro1,1721 ±-0,0%Öl60,44 +1,2%Gold4.344 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Nike 866993 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit versöhnlichem Ausklang --DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Joint Venture von Rheinmetall und KNDS erhält Haubitzen-Großauftrag

19.12.25 20:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.561,00 EUR 20,50 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Das Gemeinschaftsunternehmen Artec von KNDS Deutschland und Rheinmetall hat einen Auftrag über die ersten 84 Radhaubitzen RCH155 auf Grundlage eines Rahmenvertrags mit dem Beschaffungsamt der Bundeswehr erhalten. Der Auftragswert für die 84 Radhaubitzen sowie zugehörige Ausbildungsmittel, Service und logistische Unterstützung liegt für Artec bei rund 1,2 Milliarden Euro. Die Lieferungen beginnen 2027 und sollen 2029 abgeschlossen sein.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 14:32 ET (19:32 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
18.12.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
18.12.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.12.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
18.12.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen