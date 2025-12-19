Joint Venture von Rheinmetall und KNDS erhält Haubitzen-Großauftrag

DOW JONES--Das Gemeinschaftsunternehmen Artec von KNDS Deutschland und Rheinmetall hat einen Auftrag über die ersten 84 Radhaubitzen RCH155 auf Grundlage eines Rahmenvertrags mit dem Beschaffungsamt der Bundeswehr erhalten. Der Auftragswert für die 84 Radhaubitzen sowie zugehörige Ausbildungsmittel, Service und logistische Unterstützung liegt für Artec bei rund 1,2 Milliarden Euro. Die Lieferungen beginnen 2027 und sollen 2029 abgeschlossen sein.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung