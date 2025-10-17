DAX 24.105 +1,2%ESt50 5.644 +0,7%MSCI World 4.307 +0,3%Top 10 Crypto 15,13 +1,8%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.086 +2,0%Euro 1,1665 +0,0%Öl 61,05 -0,5%Gold 4.262 +0,3%
Pfizer Aktie

21,15 EUR +0,17 EUR +0,79 %
STU
24,66 USD +0,43 USD +1,77 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 119,5 Mrd. EUR

KGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009

ISIN US7170811035

Symbol PFE

JP Morgan Chase & Co.

Pfizer Neutral

10:46 Uhr
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
21,15 EUR 0,17 EUR 0,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach starken EV-303-Studiendaten mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Schott wertete die Phase-III-Daten von Padcev plus Keytruda bei einer bestimmten Blasenkrebs-Art als signifikant positiv. Er rechnet nun mit steigenden Markterwartungen für Padcev./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 24,51		 Abst. Kursziel*:
22,40%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 24,66		 Abst. Kursziel aktuell:
21,65%
Analyst Name:
Chris Schott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

10:46 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Pfizer Inc.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer am Abend in Grün
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer am Freitagnachmittag in Grün
dpa-afx BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig
finanzen.net S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet
dpa-afx AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung
wikifolio Wochenschwerpunkt - "Bittere Pille - schon verdaut?!"
PR Newswire PADCEV™ Plus KEYTRUDA™, Given Before and After Surgery, Cuts the Risk of Recurrence, Progression or Death by 60% and the Risk of Death by 50% for Certain Patients with Bladder Cancer
Zacks Pfizer (PFE) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
Benzinga Novo Vs. Lilly Vs. Pfizer: Who Wins If Trump Slashes The Price Of Weight Loss Drugs?
MotleyFool ASSET PLANNING Exits Full Stake in Pfizer Worth $2.7 Million
MotleyFool QSM Asset Management Buys $6.8 Million of Pfizer Stock as Pharma Giant Lags Market
Benzinga Pfizer Seeks Expanded Use Approval For Breast Cancer Drug
Zacks Investors Heavily Search Pfizer Inc. (PFE): Here is What You Need to Know
MotleyFool Where Will Pfizer Be in 5 Years?
