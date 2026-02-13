DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin59.337 +2,3%Euro1,1861 -0,1%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagmittag

14.02.26 12:43 Uhr
Live-Kurse: Kryptowährungen am Samstagmittag im Detail | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
54.043,3192 CHF 1.193,1910 CHF 2,26%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
59.336,7628 EUR 1.343,8549 EUR 2,32%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
51.574,4985 GBP 1.149,8304 GBP 2,28%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.750.431,6844 JPY 239.027,1926 JPY 2,27%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
70.388,7938 USD 1.554,0732 USD 2,26%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.609,0550 CHF 37,0258 CHF 2,36%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.766,6590 EUR 41,6576 EUR 2,41%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.535,5498 GBP 35,6659 GBP 2,38%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
320.077,2329 JPY 7.415,0747 JPY 2,37%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.095,7159 USD 48,2243 USD 2,36%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
66,8950 CHF 2,1858 CHF 3,38%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
73,4473 EUR 2,4413 EUR 3,44%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
63,8391 GBP 2,0996 GBP 3,40%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.306,9239 JPY 436,8626 JPY 3,39%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
87,1275 USD 2,8469 USD 3,38%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1312 CHF 0,0511 CHF 4,73%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2420 EUR 0,0568 EUR 4,79%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0795 GBP 0,0490 GBP 4,75%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
225,0134 JPY 10,1952 JPY 4,75%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4733 USD 0,0665 USD 4,73%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
486,1942 CHF 11,1195 CHF 2,34%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
533,8160 EUR 12,5124 EUR 2,40%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
463,9838 GBP 10,7117 GBP 2,36%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
96.714,9618 JPY 2.226,9645 JPY 2,36%
Charts|News

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:25 um 2,14 Prozent auf 70.308,93 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 68.834,72 US-Dollar gestanden hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 5,3 Prozent auf 8,87 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Zudem legt Litecoin zu. Um 1,24 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:25 auf 55,77 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 55,09 US-Dollar wert war.

Zudem gewinnt Ethereum am Samstagmittag hinzu. Um 2,58 Prozent auf 2.100,38 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.047,49 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 1,13 Prozent auf 570,94 US-Dollar, nach 564,54 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 4,16 Prozent auf 1,465 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,407 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Monero-Kurs 1,07 Prozent stärker bei 354,97 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 351,23 US-Dollar.

Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 3,83 Prozent auf 0,2829 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,2725 US-Dollar wert.

Daneben steigt Stellar um 4,58 Prozent auf 0,1721 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1646 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2831 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2820 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Samstagmittag hinzu. Um 2,16 Prozent auf 632,16 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 618,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0998 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0965 US-Dollar.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 84,28 US-Dollar am Vortag auf 86,94 US-Dollar nach oben (3,15 Prozent).

Daneben wertet Avalanche um 12:25 auf. Es geht 2,06 Prozent auf 9,335 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,146 US-Dollar stand.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,768 US-Dollar am Vortag auf 9,013 US-Dollar nach oben (2,79 Prozent).

Zudem legt Sui zu. Um 4,12 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 12:26 auf 1,000 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9608 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

