ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar

03.02.26 16:04 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die Quartalszahlen seien besser als erwartet ausgefallen, zudem habe der Pharmahersteller die Ziele für 2026 bestätigt, hieß es am Dienstag. Wichtig seien aber die veröffentlichten Eckdaten zur Vesper-3-Studie, hier wertet Analyst Chris Schott die monatlichen Daten dahingehend, dass mit Blick auf die Gewichtsverluste Pfizer generell wettbewerbsfähig sei. Es seien aber weitere Daten erforderlich, schrieb Schott./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:59 / GMT

