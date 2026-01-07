Pfizer Aktie
Marktkap. 123,79 Mrd. EURKGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pfizer in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Was die Umsätze betrifft sieht Luisa Hector laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie Gegenwind für Eliquis, Ibrance, Paxlovid/Comirnaty und Xeljanz. Die Umsätze von Vyndaqel und Padcev dürften aber weiterhin stark wachsen. Als mögliche Wachstumstreiber für 2026 verwies die Analystin zudem auf Daten von Phase-III-Studien./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Pfizer Hold
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
$ 25,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 25,28
|Abst. Kursziel*:
-1,11%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 25,32
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,26%
|
Analyst Name:
Luisa Hector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
