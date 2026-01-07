DAX 25.071 -0,2%ESt50 5.909 -0,3%MSCI World 4.479 -0,3%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.442 -0,6%Bitcoin 76.769 -1,8%Euro 1,1661 -0,2%Öl 61,18 +1,3%Gold 4.433 -0,5%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Pfizer Hold

14:26 Uhr
Pfizer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pfizer in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Was die Umsätze betrifft sieht Luisa Hector laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie Gegenwind für Eliquis, Ibrance, Paxlovid/Comirnaty und Xeljanz. Die Umsätze von Vyndaqel und Padcev dürften aber weiterhin stark wachsen. Als mögliche Wachstumstreiber für 2026 verwies die Analystin zudem auf Daten von Phase-III-Studien./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Hold

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 25,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 25,28		 Abst. Kursziel*:
-1,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 25,32		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,26%
Analyst Name:
Luisa Hector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

