DAX24.775 -0,1%Est505.990 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.284 -1,3%Bitcoin64.876 -2,9%Euro1,1817 +0,2%Öl66,98 +1,0%Gold4.977 +6,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J PayPal A14R7U NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Walmart: Börsenwert überschreitet Billionen-Marke -- PayPal, Zalando, BioNTech, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Sun Country Airlines (SNCY): Effizientes Hybrid-Modell überzeugt – Allegiant-Fusion und langfristige Logistikverträge mit Amazon! Pivotal-Point Nachverfolgung Sun Country Airlines (SNCY): Effizientes Hybrid-Modell überzeugt – Allegiant-Fusion und langfristige Logistikverträge mit Amazon!
DaVita: Komplettanbieter für die Nierengesundheit überrascht mit Gewinnprognose von 33 % - KGV sinkt auf etwa 8! DaVita: Komplettanbieter für die Nierengesundheit überrascht mit Gewinnprognose von 33 % - KGV sinkt auf etwa 8!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

US-Senatoren werfen Schweizer Banken fehlende Aufklärung vor

03.02.26 17:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
37,10 CHF -0,02 CHF -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WASHINGTON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Bei einer Anhörung in Washington haben US-Senatoren schwere Vorwürfe gegen Schweizer Banken erhoben. Es geht dabei um Konten von Vertretern des NS-Regimes in Deutschland bei diesen Banken. Die Credit Suisse, die 2023 von der UBS übernommen wurde, habe bei Untersuchungen seit den 90er Jahren nicht alle Informationen auf den Tisch gelegt, sagte Senator Chuck Grassley.

Wer­bung

Es seien seitdem unter anderem fast 100 Konten aus dem Nazi-Umfeld entdeckt worden. Die Anhörung stand unter dem Titel: "Die Wahrheit enthüllt: Verborgene Fakten über Nazis und Schweizer Banken." "Wir begrüßen die Gelegenheit zu einem konstruktiven Austausch mit dem Senatsausschuss über die historischen Altlasten von Credit Suisse", teilte die UBS in Zürich mit.

UBS: Finanzielle Forderungen abgegolten

Robert Karofsky, Präsident von UBS Americas, sagte bei der Anhörung, die UBS führe Untersuchungen über die Rolle der Credit Suisse während der Nazi-Zeit weiter und sei selbst an der Aufklärung interessiert. Er betonte aber, dass finanzielle Forderungen mit einem 1999 getroffenen Abkommen abgegolten worden seien. Damals wurde aufgedeckt, dass Schweizer Banken viele Konten von Holocaust-Opfern, die verstorben waren, als "nachrichtenlos" in ihren Büchern geführt und Angehörige oft vergeblich Zugang gesucht hatten.

Die Banken verpflichteten sich, 1,25 Milliarden Dollar zu zahlen, um Ansprüche von Holocaust-Überlebenden und Angehörigen von Opfern abzugelten. Das Geld wurde in den folgenden Jahren von einer unabhängigen Organisation an Überlebende des Holocausts und Angehörige von Opfern ausgezahlt. Die Summe habe sich auf die "nachrichtenlosen Vermögen" bezogen, aber auch auf Konten aus dem NS-Umfeld, sagte Karofsky. Alle Seiten hätten damals bestätigt, dass mit dem Abkommen sämtliche Ansprüche abgegolten seien./oe/DP/nas

Ausgewählte Hebelprodukte auf UBS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UBS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
26.01.2026UBS BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
14.01.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026UBS UnderweightBarclays Capital
12.01.2026UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.01.2026UBS BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
14.01.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
07.02.2025UBS HaltenDZ BANK
04.02.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
08.01.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.01.2026UBS UnderweightBarclays Capital
25.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
07.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
06.10.2025UBS UnderweightMorgan Stanley
03.10.2025UBS UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen