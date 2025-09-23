Jefferies & Company Inc.

Pfizer Buy

08:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer von 33 auf 34 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Akash Tewari wertete die Metsera-Übernahme in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar als guten, wertsteigernden Deal./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

