Pfizer Aktie
Marktkap. 115,68 Mrd. EURKGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer von 33 auf 34 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Akash Tewari wertete die Metsera-Übernahme in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar als guten, wertsteigernden Deal./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Pfizer Buy
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 34,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 24,13
|Abst. Kursziel*:
40,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 24,15
|Abst. Kursziel aktuell:
40,79%
|
Analyst Name:
Akash Tewari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pfizer Inc.
|08:31
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Pfizer Neutral
|UBS AG
