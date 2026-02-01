DAX24.775 -0,1%Est505.990 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.304 -1,2%Bitcoin64.876 -2,9%Euro1,1817 +0,2%Öl66,98 +1,0%Gold4.977 +6,8%
TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Februar 2026

03.02.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 4. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen

07:00 NOR: Equinor, Jahreszahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen

07:00 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystencall)

07:30 AUT: OMV, Jahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

07:30 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Jahreszahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen

08:00 GBR: YouGov, Q2-Umsatz

08:00 GBR: GSK, Jahreszahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Dezember 2025 und Gesamtjahr 2025, Frankfurt/M.

10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung

11:45 USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen

12:30 USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

13:30 USA: Cummins, Q4-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen

14:30 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, außerordentliche Hauptversammlung

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen

22:05 USA: Snap, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen

22:30 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

DEU: Pkw-Absatz 1/26

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: RatingDog China Dienste 1/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 AUS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 1/26

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 1/26

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/25

11:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 1/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Services Index 1/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Zweitägiges Gipfeltreffen der «Weltmarktführer» der «Wirtschaftswoche» in Schwäbisch Hall unter dem Motto «Von den Besten lernen», Schwäbisch Hall

10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk KfW-Bankengruppe (hybrid) mit KfW-Vorstandschef Stefan Wintels, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahres-Medienkonferenz Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Berlin

11:00 DEU: Jahres-Pk Sparkassenverband Baden-Württemberg, Stuttgart

11:00 DEU: Jahresgespräch der Flensburger Brauerei, Flensburg

13:00 DEU: Pk der Telekom und NVIDIA zur Eröffnung der KI-Fabrik «Industrial AI Cloud», München

U.a. mit Teilnahme von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Telekom CEO Tim Höttges

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi