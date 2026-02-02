DAX 24.757 -0,2%ESt50 5.982 -0,4%MSCI World 4.534 -0,1%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.340 -1,1%Bitcoin 65.438 -2,0%Euro 1,1798 +0,1%Öl 66,68 +0,6%Gold 4.917 +5,5%
JP Morgan Chase & Co.

Pfizer Neutral

15:36 Uhr
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die Quartalszahlen seien besser als erwartet ausgefallen, zudem habe der Pharmahersteller die Ziele für 2026 bestätigt, hieß es am Dienstag. Wichtig seien aber die veröffentlichten Eckdaten zur Vesper-3-Studie, hier wertet Analyst Chris Schott die monatlichen Daten dahingehend, dass mit Blick auf die Gewichtsverluste Pfizer generell wettbewerbsfähig sei. Es seien aber weitere Daten erforderlich, schrieb Schott./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 26,66		 Abst. Kursziel*:
12,53%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 25,80		 Abst. Kursziel aktuell:
16,30%
Analyst Name:
Chris Schott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

