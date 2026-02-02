Pfizer Aktie
Marktkap. 127,24 Mrd. EURKGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die Quartalszahlen seien besser als erwartet ausgefallen, zudem habe der Pharmahersteller die Ziele für 2026 bestätigt, hieß es am Dienstag. Wichtig seien aber die veröffentlichten Eckdaten zur Vesper-3-Studie, hier wertet Analyst Chris Schott die monatlichen Daten dahingehend, dass mit Blick auf die Gewichtsverluste Pfizer generell wettbewerbsfähig sei. Es seien aber weitere Daten erforderlich, schrieb Schott./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Pfizer Neutral
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 30,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 26,66
|Abst. Kursziel*:
12,53%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 25,80
|Abst. Kursziel aktuell:
16,30%
|
Analyst Name:
Chris Schott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pfizer Inc.
|15:36
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|16.12.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.05.18
|Pfizer Verkaufen
|DZ BANK
|16.05.17
|Pfizer Sell
|Citigroup Corp.
|27.11.12
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.08.12
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|10.01.12
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
