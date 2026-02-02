DAX24.775 -0,1%Est505.994 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 -4,9%Nas23.363 -1,0%Bitcoin65.749 -1,5%Euro1,1795 ±0,0%Öl67,01 +1,1%Gold4.917 +5,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- PayPal, Zalando, BioNTech, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Woodward: Priorisierung auf Margenqualität, langfristige Treiber und relative Stärke! Woodward: Priorisierung auf Margenqualität, langfristige Treiber und relative Stärke!
DAX kommt vom Tageshoch zurück und rutscht ins Minus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten DAX kommt vom Tageshoch zurück und rutscht ins Minus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

MÄRKTE USA/Etwas fester - Palantir nach Zahlen mit Kurssprung

03.02.26 14:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
206,60 EUR -2,30 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
291,65 EUR 4,90 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
93,90 EUR 0,70 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
131,84 EUR 6,14 EUR 4,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
36,82 EUR -7,46 EUR -16,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PepsiCo Inc.
136,16 EUR 3,44 EUR 2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pfizer Inc.
21,72 EUR -0,82 EUR -3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
356,40 EUR -3,00 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die US-Börsen dürften am Dienstag erneut zulegen, wenn auch langsamer als noch zu Wochenbeginn. Der S&P-Future steigt vorbörslich 0,2 Prozent, der Nasdaq-Future um 0,6 Prozent. Zur positiven Stimmung tragen gute Nachrichten aus dem Technologiesektor ebenso bei wie die Erholung der Edelmetallpreise von ihrem Absturz. Etwas gebremst wird der Anstieg der Kurse vom andauernden Haushaltsstreit in den USA und der daraus resultierenden Schließung einiger Behörden. Wegen des neuerlichen "Shutdown" wurde unter anderem die für Freitag geplante Veröffentlichung des stets vielbeachteten Arbeitsmarktberichts zunächst abgesagt. Im Verlauf des Dienstags wird das Repräsentantenhaus über den Haushalt abstimmen.

Wer­bung

Für den Berichtstag sind keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt. Dafür muss der Markt eine Menge Unternehmenszahlen verarbeiten. So hat Pepsico im vierten Geschäftsquartal einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnet und teilte mit, im kommenden Jahr die Kosten senken und den Absatz ankurbeln zu wollen. Die Aktie verliert vorbörslich 0,1 Prozent. Merck & Co hat im vierten Quartal einen höheren Umsatz verzeichnet, rechnet aber mit einer Verlangsamung des Gewinnwachstums, da das Unternehmen verstärkt auf Akquisitionen setzt. Die Aktie fällt um 0,7 Prozent.

Pfizer hat mit den Ergebnissen für das vierte Quartal zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen, doch blieb der Ausblick unter dem Konsens. Die Titel büßen 5 Prozent ein.

Die Paypal-Aktie gewinnt 0,7 Prozent, obwohl der Zahlungsdienstleister sowohl für das laufende Quartal als auch für das Geschäftsjahr einen Rückgang des Gewinns je Aktie um einen mittleren einstelligen Prozentsatz prognostiziert. Analysten hatten laut Factset einen Anstieg von 3 Prozent im Quartal und von 8 Prozent für das Gesamtjahr erwartet. Auch im vierten Quartal lagen Umsatz und Gewinn unter den Erwartungen des Marktes. Zudem hat Paypal den ehemaligen CEO von HP, Enriques Lores, zu seinem nächsten Chef ernannt.

Wer­bung

Nach der Schlussglocke folgen noch Amgen und Advanced Micro Devices (AMD). In den kommenden Tagen werden Schwergewichte wie die Google-Mutter Alphabet oder Amazon ihre Bücher öffnen.

Am Montag nach Börsenschluss hat Palantir einen Rekordumsatz vermeldet. Zu verdanken war dies der hohen Nachfrage der US-Regierung nach der KI-Technologie des Unternehmens. Die Aktie macht einen Satz von 11 Prozent.

Im Blick steht daneben eine Fusion: Tesla-CEO Elon Musk zufolge hat SpaceX xAI übernommen, eine Transaktion, die Musks Raketen- und Satellitenunternehmen und sein Startup für Künstliche Intelligenz (KI) zusammenführt. Die beiden Unternehmen sind nicht börsennotiert. SpaceX soll jedoch voraussichtlich Mitte des Jahres an die Börse gehen. Die Tesla-Aktie steigt um 1,2 Prozent.

Wer­bung

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach den Vortagesgewinnen weitgehend stabil. Die Renditen der US-Anleihen legen ebenfalls weiter zu; die Zehnjahresrendite steigt um 1,0 Basispunkte auf 4,29 Prozent.

Beim Gold nutzen Anleger die heftigen Verluste der vergangenen Tage zum Einstieg. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 5,6 Prozent auf 4.920 Dollar und hat damit die Marke von 5.000 Dollar wieder in Sichtweite. Der Silberpreis steigt sogar um knapp 12 Prozent.

Die Ölpreise holen ihre Vortagesverluste wieder auf. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 0,6 Prozent. Sie hatten zuletzt kräftige Verluste verbucht, belastet von der Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:39 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1801 +0,1% 1,1791 1,1797 +0,2%

EUR/JPY 183,89 +0,3% 183,42 183,51 -0,4%

EUR/CHF 0,9170 -0,3% 0,9196 0,9205 -1,2%

EUR/GBP 0,8624 -0,0% 0,8627 0,8641 -1,1%

USD/JPY 155,83 +0,2% 155,56 155,55 -0,7%

GBP/USD 1,3683 +0,1% 1,3666 1,3653 +1,3%

USD/CNY 6,9594 -0,1% 6,9662 6,9636 -0,8%

USD/CNH 6,9353 -0,1% 6,9435 6,9392 -0,5%

AUS/USD 0,7010 +0,9% 0,6948 0,6956 +4,0%

Bitcoin/USD 78.191,95 -0,6% 78.697,70 78.903,20 -11,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,51 62,14 +0,6% 0,37 +8,0%

Brent/ICE 66,54 66,30 +0,4% 0,24 +8,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.920,86 4.660,78 +5,6% 260,08 +7,9%

Silber 88,32 79,09 +11,7% 9,23 +12,3%

Platin 1.909,44 1.799,68 +6,1% 109,76 +2,8%

Kupfer 6,09 5,83 +4,6% 0,27 +1,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 08:31 ET (13:31 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung