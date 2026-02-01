DAX24.778 -0,1%Est505.987 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,02 -2,2%Nas23.333 -1,1%Bitcoin65.863 -1,4%Euro1,1807 +0,1%Öl66,89 +0,9%Gold4.921 +5,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 PayPal A14R7U Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- US-Börsen uneins -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- PayPal, Zalando, BioNTech, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Zalando-Aktie fällt zweistellig - Experte sieht Risiken durch Social-Media-Konkurrenz Zalando-Aktie fällt zweistellig - Experte sieht Risiken durch Social-Media-Konkurrenz
Handelszeiten an den internationalen Börsen: Dann sind Wall Street & Co geöffnet Handelszeiten an den internationalen Börsen: Dann sind Wall Street & Co geöffnet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.
DAX aktuell

DAX kommt vom Tageshoch zurück und rutscht ins Minus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten

03.02.26 16:29 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX leichter - Nikkei & EURO STOXX 50 mit neuen Allzeithochs | finanzen.net

Der DAX zeigt sich nach dem freundlichen ersten Handelstag im Februar am Dienstag nach Gewinnen inzwischen schwächer.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.921,20 USD 260,31 USD 5,58%
News
Indizes
DAX 40
24.773,6 PKT -24,0 PKT -0,10%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
5.985,1 PKT -22,4 PKT -0,37%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
54.720,7 PKT 2.065,5 PKT 3,92%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann die Sitzung 0,64 Prozent fester bei 24.956,76 Zählern. Anschließend baute er seine Gewinne aus und ließ dabei die 25.000er-Marke zeitweise hinter sich. Im Verlauf kommt er allerdings von seinem Tageshoch zurück und rutscht ins Minus.

Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Starke Vorgaben und Goldpreiserholung

Sowohl in den USA als auch in Asien standen die Börsenampeln auf grün. In Japan war die Stimmung sogar so gut, dass ein deutlicher Kurssprung zu sehen war: Der Nikkei 225 stieg schlussendlich um 3,92 Prozent auf 54.720,66 Punkte. Bei 54.782,83 Zählern erreichte er ein Allzeithoch.
In Europa geht es für den EURO STOXX 50 in neue Höhen: Das bisherige Tageshoch von 6.073,34 Punkten markiert eine neue Bestmarke.

Positiv wird auch eine Erholung des Goldpreises gewertet: Noch am Vortag hatte ein Preisrutsch am Edelmetallmarkt für massive Verunsicherung gesorgt und Anleger zwischenzeitlich auf breiter Front aus Aktien getrieben.

Wer­bung

Klar positiv für den freien Welthandel wird das Handelsabkommen zwischen den USA und Indien gewertet, nachdem jüngst auch Europa einen Handelsdeal mit dem bevölkerungsreichsten Land der Welt geschlossen hat. US-Präsident Trump gab über die sozialen Medien eine Senkung der "reziproken" Zölle auf indische Warenimporte von zuvor 25 auf 18 Prozent mit sofortiger Wirkung bekannt, Laut Medienberichten wird zudem der zusätzliche Strafzoll von 25 Prozent, der mit Indiens Käufen von russischem Öl zusammenhing, auf Null reduziert, nachdem Indien zugestimmt hat, diese Importe zurückzufahren. Dies werten die Marktstrategen von Goldman Sachs als klaren diplomatischen Sieg für die US-Außenpolitik.

Schwankungen weiter möglich

Experten gehen dennoch weiter davon aus, dass es am deutschen Aktienmarkt im Monat Februar weiter volatil zugehen dürfte. weitergehen. Das Börsenjahr 2026 zeige sich von Beginn an deutlich nervöser, worauf die vergangenen Wochen einen Vorgeschmack geliefert hätten, so die Experten von Index Radar.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

16:29DAX kommt vom Tageshoch zurück und rutscht ins Minus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten
16:20Merck (MRK) Q4 2025 Earnings Call Transcript
16:20DAX Livetrading: One-Time-Framing erklärt – so erkennst du Trendtage im DAX
16:20DAX Livetrading: One-Time-Framing erklärt – so erkennst du Trendtage im DAX
16:20DAX Livetrading: One-Time-Framing erklärt – so erkennst du Trendtage im DAX
16:20DAX Livetrading: One-Time-Framing erklärt – so erkennst du Trendtage im DAX
16:05Airbus kämpft mit Lieferkettenproblemen und Triebwerksengpässen
15:57Schwacher Handel: DAX verbucht am Dienstagnachmittag Verluste
mehr