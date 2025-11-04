DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,68 -3,7%Nas23.513 -1,4%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,47 -0,6%Gold3.968 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich
Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SPI im Blick

SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

04.11.25 17:57 Uhr
SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone | finanzen.net

Der SPI notierte heute im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
60,72 CHF 1,76 CHF 2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASMALLWORLD AG
0,80 CHF 0,03 CHF 3,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cicor Technologies Ltd.
208,00 CHF -13,00 CHF -5,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evolva Holding AG
0,94 CHF 0,03 CHF 3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
614,40 CHF 23,40 CHF 3,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Highlight Event and Entertainment AG
7,50 CHF -0,50 CHF -6,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
1,50 CHF -0,10 CHF -6,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meier Tobler
36,80 CHF -2,50 CHF -6,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OC Oerlikon Corporation AG
2,80 CHF 0,00 CHF 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Relief Therapeutics Holding AG
2,98 CHF -0,23 CHF -7,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
277,40 CHF 5,40 CHF 1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SHL Telemedicine
10,23 CHF 0,03 CHF 0,28%
Charts|News|Analysen
UBS
30,54 CHF -0,09 CHF -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SPI
17.036,9 PKT 54,1 PKT 0,32%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag notierte der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,32 Prozent höher bei 17.036,92 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,155 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,514 Prozent tiefer bei 16.895,61 Punkten in den Handel, nach 16.982,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17.036,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16.780,63 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17.208,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2025, notierte der SPI bei 16.486,77 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2024, den Stand von 15.849,49 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,79 Prozent aufwärts. Bei 17.480,75 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14.361,69 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell SHL Telemedicine (+ 7,88 Prozent auf 1,30 CHF), Geberit (+ 3,96 Prozent auf 614,40 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,90 Prozent auf 0,80 CHF), Evolva (+ 3,51 Prozent auf 0,94 CHF) und Alcon (+ 2,99 Prozent auf 60,72 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Relief Therapeutics (-7,02 Prozent auf 2,98 CHF), Meier Tobler (-6,36 Prozent auf 36,80 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,25 Prozent auf 7,50 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,25 Prozent auf 1,50 CHF) und Cicor Technologies (-5,88 Prozent auf 208,00 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4.382.172 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 232,530 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Im SPI präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,28 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alcon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alcon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
30.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
28.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
DatumRatingAnalyst
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
11.12.2012Roche haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Roche neutralCitigroup Corp.
18.10.2012Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst
17.10.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
14.08.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
19.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
12.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
19.04.2007Roche reduzierenIndependent Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche Holding AG (Inhaberaktie) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen