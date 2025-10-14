DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.293 +0,2%Top 10 Crypto15,39 -3,5%Nas22.653 -0,2%Bitcoin97.461 -2,2%Euro1,1609 +0,3%Öl62,54 -1,3%Gold4.149 +0,9%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Pharmadeal

BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich

14.10.25 20:35 Uhr
Aktien von CureVac und NASDAQ-Titel BioNTech uneinheitlich: Mainzer Pharmaunternehmen darf Rivalen übernehmen | finanzen.net

Das Pharmaunternehmen BioNTech darf den Rivalen CureVac übernehmen. Das Bundeskartellamt sieht den Wettbewerb nicht gefährdet und hat daher keine Bedenken gegen die Pläne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
89,85 EUR 2,20 EUR 2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CureVac
4,65 EUR 0,01 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pfizer Inc.
21,18 EUR -0,26 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Pharmadeal soll nach früheren Angaben von BioNTech bis zum Jahresende abgeschlossen werden. BioNTech will CureVac durch einen Aktientausch erwerben.

Beide Unternehmen waren während der Pandemie durch die Erforschung von COVID-19-Impfstoffen auf mRNA-Basis einer breiten Öffentlichkeit bekanntgeworden. Während BioNTech seinen Impfstoff auf den Markt brachte und Milliardenumsätze machte, scheiterte CureVac mit dem Vorhaben.

BioNTech verfüge mit dem Impfstoff Comirnaty über ein einziges vermarktetes Produkt, das in Kooperation mit dem Unternehmen Pfizer vertrieben werde, teilte die Behörde in Bonn mit. CureVac verfüge bisher über keine zugelassenen Wirkstoffe in der Vermarktung.

Behörde sieht keine erheblichen Überschneidungen bei Forschungen

Der mögliche Anwendungsbereich der mRNA-Technologie gehe jedoch weit über Covid-19-Impfstoffe hinaus und umfasse auch die Entwicklung onkologischer Wirkstoffe, hieß es weiter. "Während BioNTech in diesem Bereich über eine Vielzahl an teilweise weit fortgeschrittenen Forschungsprojekten verfügt, besteht die Forschungspipeline von CureVac aktuell nur noch aus wenigen Wirkstoffkandidaten in präklinischen oder frühen klinischen Studienphasen."

"Die Forschungspipelines von BioNTech und CureVac für Arzneimittel weisen keine erheblichen Überschneidungen auf", erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Eine Beschränkung des Innovationswettbewerbs durch die Fusion sei nicht zu erwarten.

Die BioNTech-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise 0,60 Prozent höher bei 102,92 US-Dollar, während die CureVac-Aktie im XETRA-Handel 0,90 Prozent auf 4,61 Euro nachgab.

/tob/DP/mis

BONN/MAINZ (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Matthias Hangst/Getty Images, Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

