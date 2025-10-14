DAX24.162 -0,9%Est505.522 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,37 -3,6%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,92 -2,3%Gold4.142 +0,8%
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Asien letztlich tiefer - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Conti, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power im Fokus
thyssenkrupp-Aktie gibt nach: Erstnotiz der Tochter TKMS ist für den 20. Oktober geplant
Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst
Datenpower

NVIDIA-Aktie zunächst im Aufwind: Chipriese vernetzt Meta und Oracle mit neuer KI-Netzwerktechnologie

14.10.25 10:06 Uhr
NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie vorübergehend stark: Chipriese treibt KI-Revolution bei Meta und Oracle voran | finanzen.net

NVIDIA teilte mit, dass Meta und Oracle künftig auf die hauseigene Spectrum-X-Ethernet-Plattform setzen. Die Technologie soll die Leistungsfähigkeit von KI-Rechenzentren erheblich steigern.

• Meta und Oracle integrieren NVIDIA Spectrum-X in ihre KI-Infrastrukturen
• Technologie steigert Effizienz und Skalierbarkeit von Rechenzentren
• NVIDIA-Aktie legt zunächst deutlich zu, auch Aktien von Meta und Oracle im Plus

Wer­bung

Meta und Oracle setzen auf NVIDIA-Technologie

NVIDIA teilte am Montag mit, dass Meta und Oracle künftig die Spectrum-X-Ethernet-Switches in ihren Rechenzentren einsetzen. Die Plattform wurde speziell für KI-Workloads mit Billionen von Parametern entwickelt und soll die Datenverarbeitung auf ein neues Leistungsniveau heben.

Laut NVIDIA-Chef Jensen Huang bildet Spectrum-X das "Nervensystem der KI-Fabrik", das Millionen GPUs zu einem Hochleistungsrechner verbindet. Wie Investing.com berichtet, unterstreicht die Kooperation die führende Rolle NVIDIAs im schnell wachsenden KI-Infrastrukturmarkt.

Effizienzsprung in der KI-Infrastruktur

Meta integriert die Spectrum-Ethernet-Switches in seine Plattform Facebook Open Switching System (FBOSS), um Netzwerke im großen Maßstab effizienter zu steuern und KI-Modelle schneller zu trainieren. "Die KI-Infrastruktur der nächsten Generation von Meta erfordert ein offenes und effizientes Networking in einem Umfang, wie ihn die Branche noch nie zuvor gesehen hat", erklärte Gaya Nagarajan, Vice President of Networking Engineering bei Meta.

Wer­bung

Auch Oracle setzt auf Spectrum-X, um Millionen GPUs über die Cloud-Infrastruktur miteinander zu verbinden und so Training und Bereitstellung generativer KI zu beschleunigen.

Neue Maßstäbe bei Datenraten

Die Spectrum-X-Plattform erreicht laut NVIDIA eine Datendurchsatz-Effizienz von bis zu 95 Prozent - ein deutlicher Sprung gegenüber rund 60 Prozent bei herkömmlichen Ethernet-Lösungen. Das System verfügt über fortschrittliche Funktionen wie adaptive Routenführung und KI-gestützte Telemetrie, um Engpässe zu vermeiden und stabile KI-Cluster zu gewährleisten. Nach Angaben von Investing.com soll die Technologie zudem Rechenzentren über Standorte hinweg zu größeren, globalen KI-Systemen vernetzen können.

So reagieren die Anleger

An der Börse wurde die Nachricht über die Zusammenarbeit positiv aufgenommen. NVIDIA-Papiere legten am Montag an der NASDAQ um 2,82 Prozent auf 188,32 US-Dollar zu. Im vorbörslichen Dienstagshandel zeigt sich nun allerdings ein Minus in Höhe von 2,07 Prozent auf 184,65 US-Dollar. Damit liegt der Chipriese auf Jahressicht rund 40 Prozent im Plus. Laut Daten von TipRanks sprechen 36 von 39 Analysten weiterhin eine Kaufempfehlung aus, zwei raten zum Halten und nur einer zum Verkauf.

Wer­bung

Auch für Meta und Oracle ging es im Handel zum Wochenbeginn nach oben: So verzeichnete die Meta-Aktie an der NASDAQ ein Plus von 1,47 Prozent auf 715,70 US-Dollar (vorbörslich -1,39 Prozent auf 705,30 US-Dollar), während Oracle-Titel an der NYSE um 5,14 Prozent auf 308,01 US-Dollar kletterten (vorbörslich -3,14 Prozent auf 298,34 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

