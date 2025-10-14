DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,61 -2,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.838 -2,8%Euro1,1568 ±-0,0%Öl62,87 -0,8%Gold4.111 ±0,0%
Analysten optimistisch

Tesla-Aktie profitiert: Melius stuft den Elektroautobauer als "Must-Own" ein

14.10.25 08:00 Uhr
NASDAQ-Wert Tesla-Aktie profitiert: Melius startet mit Kaufempfehlung und 520-Dollar-Kursziel

Melius Research hat eine Kaufempfehlung für die Tesla-Aktie abgegeben. Das Analysehaus sieht enormes Potenzial durch den KI-Fokus des Unternehmens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
367,55 EUR -9,05 EUR -2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Melius setzt Kursziel auf 520 US-Dollar
• Analyst nennt Tesla "Must-Own"-Aktie dank KI-Disruption in der Automobilbranche
• Bewertung bleibt umstritten - andere Analysten zeigen sich deutlich vorsichtiger

Melius Research startet mit Kaufempfehlung für Tesla

Einem Bericht von Bloomberg zufolge hat Melius Research zum Wochenstart seine Beobachtung von Tesla aufgenommen und die Aktie mit "Buy" eingestuft. Das Kursziel liegt bei 520 US-Dollar und damit deutlich über dem aktuellen Niveau. Analyst Rob Wertheimer bezeichnete Tesla als "Must-Own", da der Konzern seiner Einschätzung nach ideal positioniert sei, um von der Disruption durch künstliche Intelligenz zu profitieren.

Wie Investing.com berichtet, hob Melius die Kombination aus technologischem Know-how, Fertigungskapazitäten und Rechenleistung hervor, mit der Tesla seinen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern weiter ausbauen könne. Besonders die Fortschritte im autonomen Fahren gelten demnach als "erste große Manifestation von KI in der physischen Welt".

Bewertung bleibt eine Herausforderung

Trotz des positiven Urteils räumte Melius-Analyst Wertheimer laut Bloomberg ein, dass Teslas Bewertung nach wie vor schwer zu rechtfertigen sei. Der Analyst sprach von "Guesswork", also einer gewissen Schätzung, da weder die vollständige Autonomie der Fahrzeuge noch der Erfolg von Projekten wie dem humanoiden Roboter "Optimus" vorhersehbar seien.

Dem Kursziel von 520 US-Dollar liege die Annahme zugrunde, dass Tesla in den kommenden Jahren beim autonomen Fahren große Marktanteile gewinnen und neue Geschäftsmodelle - etwa im Ride-Hailing-Segment - erschließen könne. Dennoch beruhe ein erheblicher Teil der Bewertung auf Produkten, die derzeit noch nicht existieren.

Aktuelle Kursentwicklung und Analystenstimmen

Nach dem Schock am Freitag im Zuge des sino-amerikanischen Handelsstreit erholte sich die Tesla-Aktie am Montag - wohl auch dank der neuen bullishen Bewertung - und schloss bei 435,90 US-Dollar um 5,42 Prozent höher. Im nachbörslichen Handel ging es dann nur noch um geringfügige 0,09 Prozent auf 435,50 US-Dollar nach unten. Damit liegen die Papiere des E-Autobauers seit Jahresbeginn rund 7,9 Prozent im Plus.

Laut TipRanks liegen derzeit 38 Analystenbewertungen für die Tesla-Aktie vor: 16 empfehlen die Aktie zum Kauf, 13 zum Halten und 9 zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt demnach 365,88 US-Dollar - rund 16 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Das höchste Kursziel liegt bei 600 US-Dollar. Auch TD Cowen zeigte sich zuletzt optimistisch und erhöhte sein Kursziel von 374 auf 509 US-Dollar, wie Investing.com meldet. Als Begründung nannten die Analysten eine starke Auslieferungsleistung im dritten Quartal sowie technologische Fortschritte beim autonomen Fahren.

Produktionsausbau in China

Parallel zur positiven Analystenstimmung baut Tesla seine Produktion in der Gigafactory Shanghai weiter aus. Wie Investing.com unter Berufung auf Tesla-Vizepräsidentin Tao Lin berichtete, soll die Fertigung im vierten Quartal hochgefahren werden. Nach Angaben der China Passenger Car Association stiegen die Verkäufe von in China produzierten Tesla-Fahrzeugen im September um 2,8 Prozent im Jahresvergleich.

Zudem registrierte Tesla laut dem chinesischen Industrieministerium eine neue Variante des Model Y mit größerer Reichweite unter dem Namen "Model Y+". Damit setzt der US-Konzern seine Produktdiversifizierung im wichtigen chinesischen Markt fort.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nadezda Murmakova / Shutterstock.com, Josh Edelson/AFP/Getty Images

