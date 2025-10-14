Zwei Seiten einer Medaille

Mit Tech-Aktien und Gold bewegen sich aktuell zwei scheinbar gegensätzliche Anlageklassen plötzlich im Gleichschritt nach oben - ein Signal, das laut Analysten tiefere Risiken offenbart.

• Sowohl Gold als auch Tech-Aktien wie NVIDIA mit einem Rekord nach dem anderen

• Laut Analysten dient Gold als "kollektive Absicherung" gegen KI-Risiken

• Platzen einer KI-Blase könnte Inflation befeuern - Gold als sicherer Hafen



Während Aktien von Technologieriesen wie NVIDIA aktuell in immer neue Höhen steigen, erlebt auch der Goldpreis derzeit eine beispiellose Rekordfahrt. Dass beide Werte zugleich so kräftig steigen, ist selten - schließlich gelten Tech-Aktien traditionell als Risikoanlagen, während Gold als klassischer "sicherer Hafen" in unsicheren Zeiten geschätzt wird. Laut einer aktuellen Analyse der australischen Investmentbank Macquarie, auf die sich "Investing.com" beruft, könnte diese gleichzeitige Rally daher ein Warnsignal sein.

Gold als Absicherung gegen das Scheitern des KI-Versprechens

Laut den Experten von Macquarie spiele Gold derzeit eine Rolle als eine Art "kollektive Absicherung" gegen die Gefahr, dass der derzeitige KI-getriebene Technologieboom - angeführt von Unternehmen wie NVIDIA - seine hohen Wachstums- und Produktivitätsversprechen nicht einlösen kann. Denn sollte die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz ähnlich enden wie die Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende, würden statt echter Produktivitätsgewinne vor allem Inflationsschübe drohen. In einem solchen Szenario wäre Gold laut den Macquarie-Analysten das Anlagegut, das das Versagen des KI-Traums wohl am besten abfedern könnte, da das gelbe Edelmetall einen guten Ruf als Schutz vor Geldentwertung genießt. "Gold kann daher als Absicherung für den Fall betrachtet werden, dass der aktuelle KI-getriebene Technologieboom seine Produktivitätsversprechen nicht einhält", zitiert "Investing.com" aus der Expertenstudie.

Parallelen zwischen Tech-Aktien und dem Goldpreis

In den vergangenen drei Jahren ist der Goldpreis um rund 140 Prozent gestiegen - ein Wert, der fast dem Kursanstieg des NASDAQ 100 entspricht, der angetrieben von der KI-Euphorie im gleichen Zeitraum um rund 124 Prozent zulegte (Stand: Schlusskurse vom 13. Oktober 2025). Damit spiegeln sich Risiko- und Absicherungsstrategien auf bemerkenswerte Weise. Investoren setzen einerseits auf den Erfolg von KI-Unternehmen wie NVIDIA, halten gleichzeitig aber offenbar Gold als Gegenpol - laut den Macquarie-Analysten für den Fall, dass die hohen Erwartungen an künstliche Intelligenz enttäuscht werden.

Auch die Zentralbanken verstärken diesen Trend. Ihre Goldreserven übersteigen laut "Investing.com" inzwischen - gemessen am Marktwert - die Bestände an US-Staatsanleihen. Hinzu kommt eine weiterhin robuste private Nachfrage, die den Goldpreis zusätzlich stützt.

