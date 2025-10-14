NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Dienstagabend mit Einbußen

NVIDIA im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 181,65 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 181,65 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 179,71 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 184,66 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 27.504.932 Aktien.

Bei einem Wert von 195,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 86,63 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 52,31 Prozent wieder erreichen.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,040 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,86 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 27.08.2025 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 55,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 46,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 30,04 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 19.11.2025 gerechnet. NVIDIA dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,52 USD je Aktie belaufen.

