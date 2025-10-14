DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,40 -3,5%Nas22.522 -0,8%Bitcoin97.314 -2,3%Euro1,1608 +0,3%Öl62,24 -1,8%Gold4.142 +0,8%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Schwaches Autogeschäft: Darum wird ein Analyst dennoch bullish für die Tesla-Aktie
Um 18 Uhr live: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse
Börse New York: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus

14.10.25 22:32 Uhr
Der NASDAQ 100 fiel letztendlich.

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,69 Prozent schwächer bei 24.579,32 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,24 Prozent auf 24.442,93 Punkte an der Kurstafel, nach 24.750,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24.766,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.256,28 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 24.092,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22.855,63 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.10.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20.439,05 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 17,18 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 25.195,28 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian (+ 4,67 Prozent auf 156,37 USD), Enphase Energy (+ 4,65 Prozent auf 36,44 USD), Airbnb (+ 3,39 Prozent auf 122,89 USD), Dollar Tree (+ 3,23 Prozent auf 95,58 USD) und Charter A (+ 2,91 Prozent auf 266,25 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-4,69 Prozent auf 300,67 USD), NVIDIA (-4,40 Prozent auf 180,03 USD), Intel (-4,27 Prozent auf 35,63 USD), CrowdStrike (-3,87 Prozent auf 488,94 USD) und Zscaler (-3,59 Prozent auf 301,80 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 51.480.360 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,847 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,89 zu Buche schlagen. Mit 6,38 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

