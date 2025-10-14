Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Index-Performance im Blick

Kaum bewegt zeigte sich der S&P 500 am Abend.

Letztendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 6.644,31 Punkten ab. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 52,085 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,879 Prozent auf 6.596,24 Punkte an der Kurstafel, nach 6.654,72 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.555,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.680,70 Punkten lag.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.584,29 Punkte. Vor drei Monaten, am 14.07.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.268,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2024, wies der S&P 500 5.859,85 Punkte auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,22 Prozent zu. 6.764,58 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 4.835,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Wells Fargo (+ 7,15 Prozent auf 84,56 USD), Generac (+ 5,57 Prozent auf 183,82 USD), Mohawk Industries (+ 5,42) Prozent auf 125,71 USD), Walmart (+ 4,98 Prozent auf 107,21 USD) und Southwest Airlines (+ 4,76 Prozent auf 33,42 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Western Digital (-4,82 Prozent auf 113,13 USD), NVIDIA (-4,40 Prozent auf 180,03 USD), Coinbase (-4,33 Prozent auf 341,55 USD), Intel (-4,27 Prozent auf 35,63 USD) und Illumina (-4,24 Prozent auf 91,00 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 51.480.360 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3,847 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

