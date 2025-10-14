DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,40 -3,5%Nas22.522 -0,8%Bitcoin97.314 -2,3%Euro1,1608 +0,3%Öl62,24 -1,8%Gold4.142 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 European Lithium A2AR9A Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
Boeing-Aktie in Grün: EU genehmigt Spirit-Übernahme nach Zugeständnissen Boeing-Aktie in Grün: EU genehmigt Spirit-Übernahme nach Zugeständnissen
BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Index-Performance im Blick

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

14.10.25 22:32 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Kaum bewegt zeigte sich der S&P 500 am Abend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
298,60 EUR -10,80 EUR -3,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,23 EUR -0,02 EUR -8,00%
Charts|News|Analysen
Generac Holdings Inc
148,10 EUR -1,20 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Illumina Inc.
78,37 EUR -3,71 EUR -4,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
31,36 EUR -0,64 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mohawk Industries Inc.
101,00 EUR 1,00 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,16 EUR -7,16 EUR -4,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Seagate Technology
181,18 EUR -7,74 EUR -4,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Southwest Airlines Co.
27,25 EUR 0,09 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,23 EUR -0,09 EUR -27,86%
Charts|News|Analysen
Walmart
92,85 EUR 4,91 EUR 5,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wells Fargo & Co.
70,51 EUR 3,37 EUR 5,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Digital Corp.
97,46 EUR -4,54 EUR -4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.644,3 PKT -10,4 PKT -0,16%
Charts|News|Analysen

Letztendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 6.644,31 Punkten ab. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 52,085 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,879 Prozent auf 6.596,24 Punkte an der Kurstafel, nach 6.654,72 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.555,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.680,70 Punkten lag.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.584,29 Punkte. Vor drei Monaten, am 14.07.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.268,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2024, wies der S&P 500 5.859,85 Punkte auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,22 Prozent zu. 6.764,58 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 4.835,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Wells Fargo (+ 7,15 Prozent auf 84,56 USD), Generac (+ 5,57 Prozent auf 183,82 USD), Mohawk Industries (+ 5,42) Prozent auf 125,71 USD), Walmart (+ 4,98 Prozent auf 107,21 USD) und Southwest Airlines (+ 4,76 Prozent auf 33,42 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Western Digital (-4,82 Prozent auf 113,13 USD), NVIDIA (-4,40 Prozent auf 180,03 USD), Coinbase (-4,33 Prozent auf 341,55 USD), Intel (-4,27 Prozent auf 35,63 USD) und Illumina (-4,24 Prozent auf 91,00 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 51.480.360 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3,847 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen