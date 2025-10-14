NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 180,97 USD.

Die NVIDIA-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 180,97 USD abwärts. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 179,71 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 184,66 USD. Bisher wurden via NASDAQ 9.520.395 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 195,62 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 8,10 Prozent Luft nach oben. Bei 86,63 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 108,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 202,86 USD.

Am 27.08.2025 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,67 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 46,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,04 Mrd. USD umgesetzt.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 25.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,52 USD je NVIDIA-Aktie.

