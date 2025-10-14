Um 18 Uhr live: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse

KI trifft Investment

Statt oberflächlicher Trends steht heute Abend ein klarer Einstieg in die Grundlagen von Künstlicher Intelligenz im Mittelpunkt - verständlich erklärt, praxisnah und mit einem Augenzwinkern Richtung Börse.

Schritt für Schritt lernst Du im Webinar für KI-interessierte Börsianer heute Abend ab 18 Uhr, was wirklich hinter den großen KI-Schlagzeilen steckt und wie sich Prompts so formulieren lassen, dass KI-Anwendungen im Alltag und bei Investments echten Mehrwert bringen. Dabei wird auch gezeigt, wie ein spielerischer Bezug zu Börse und Finanzwelt helfen kann, komplexe Themen leichter zu durchdringen.

Der Workshop für Anfänger und fortgeschrittene Anleger ist interaktiv aufgebaut und lädt dazu ein, Fragen zu stellen, auszuprobieren und eigene Ideen einzubringen. So entsteht ein lebendiger Einstieg in die Welt der Künstlichen Intelligenz, der nicht nur informiert, sondern inspiriert - und zeigt, wie KI als hilfreicher Assistent in unterschiedlichsten Lebensbereichen genutzt werden kann.

Das Webinar wird Dir präsentiert von WH SelfInvest

Dein Experte im Webinar

Udo Schacht, Jahrgang 66, unter dem Branding Rockstratege.com bekannt und durch KI jung geblieben im Kopf, ist vieles in einer Person - und genau das macht ihn so spannend: Investmentbanker im Unruhestand, Coach mit Soundtrack und KI-Nerd mit Haltung. Sein Weg führte ihn durch verschiedene Stationen, die unterschiedlicher kaum sein könnten:



• vom Trader und Investmentbanker im internationalen Umfeld,

• über Leiter von Vertriebsteams und Ausbildungsprogrammen,

• hin zum Coach, Autor und Speaker mit Fokus auf Klarheit, Struktur und Haltung.



Heute kombiniert er diese Erfahrungen - Finanzwelt, Führung, Coaching und Technologie - mit seiner Leidenschaft für Musik und Künstliche Intelligenz.



Wer ihn erlebt, merkt schnell: Hier spricht keiner "von oben herab", sondern einer, der Wirtschaft, Börse, Technologie und das echte Leben gleichermaßen kennt. Mit einem Augenzwinkern, klaren Worten - und immer einem Soundtrack im Herzen