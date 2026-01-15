DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 -3,9%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.232 -0,1%Euro1,1612 ±0,0%Öl63,57 -0,5%Gold4.595 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- US-Börsen schließen im Plus -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- Blackstone, TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, Microsoft im Fokus
Top News
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial? Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Durchblick

Wieso die Reparatur von Windschutzscheiben immer teurer wird

16.01.26 03:13 Uhr
High-Tech im Glas: Das macht die Reparatur von Windschutzscheiben so teuer | finanzen.net

Moderne Windschutzscheiben mit Kameras, Sensoren und Displays machen selbst kleine Schäden teuer. Oft ist ein Komplettaustausch nötig, dazu kommt aufwendige Kalibrierung. Steigende Ersatzteil- und Lohnkosten treiben die Preise - Versicherer schlagen Alarm, Autofahrer zahlen heute oft ein Vielfaches früherer Beträge.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
378,05 EUR 4,00 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Immer mehr Technik im Glas treibt die Kosten

Was früher vor allem den Blick auf die Straße freihielt, ist heute ein hoch entwickeltes Hightech-Bauteil. Moderne Frontscheiben vereinen bis zu 20 Funktionen in einem einzigen Glaselement - darunter Kameras für Spurhalte- und Notbremsassistenten, Sensoren für Wetter- und Lichtverhältnisse, Heizungen gegen Vereisung, integrierte Antennen sowie Head-up-Displays für Navigations- und Fahrinformationen, berichtet der RND. Diese Technik ist oft präzise auf bestimmte Bereiche der Scheibe abgestimmt. Ein kleiner Riss oder Steinschlag in einem solch sensiblen Segment reicht aus, um die gesamte Scheibe austauschen zu müssen - eine günstige Teilreparatur ist dann keine Option mehr.

Wer­bung

Größer, komplexer und schwerer zu verbauen

Hinzu kommt, dass die Scheiben heute deutlich größer und komplexer gebaut sind. Laut RND sind sie oft dreimal so groß wie früher, gewölbt und mit speziellen Aussparungen für Technik versehen. Ihr Ausbau sei entsprechend aufwendig: Bei manchen Modellen müssten Teile der Karosserie oder Innenverkleidung entfernt werden - beim Tesla Model 3 etwa sogar der Frunk und Türdichtungen -, bevor die Scheibe überhaupt gelöst werden könne.

Aufwendige Kalibrierung nach dem Einbau

Nach dem Einbau ist die Arbeit längst nicht beendet. Wie der RND weiter berichtet, müssen Sensoren und Kameras millimetergenau kalibriert und die Fahrzeugsoftware neu konfiguriert werden, damit alle Assistenzsysteme zuverlässig arbeiten. Oft folge eine sogenannte Rekalibrierungsfahrt, die bis zu 160 Kilometer dauern könne - ohne diesen Schritt blieben zentrale Sicherheitsfunktionen deaktiviert.

Steigende Ersatzteil- und Lohnkosten

Auch die reinen Kosten für Material und Arbeitszeit treiben die Preise in die Höhe. Nach Angaben des GDV seien die Ersatzteilpreise für Windschutzscheiben zwischen 2015 und 2025 um 51 Prozent gestiegen. Allein von 2024 auf 2025 betrage der Preisanstieg 4,6 Prozent. Parallel kletterten die Werkstattlöhne im Jahr 2024 auf durchschnittlich 202 Euro pro Stunde und überschritten damit erstmals die 200-Euro-Marke. Eine Auswertung der Stundensätze in Kfz-Werkstätten für 2025 liegt derzeit noch nicht vor.

Wer­bung

Teure Folgen für Autofahrer und Versicherer

Die Preisentwicklung hat spürbare Folgen für Versicherer und Autofahrer. Laut GDV lagen die Kosten für einen durchschnittlichen Glasschaden 2024 bei 900 Euro - und damit rund sieben Prozent höher als noch im Vorjahr (838 Euro). Für Hightech-Frontscheiben im Premiumsegment müssen Kunden laut RND hingegen oft 1.500 bis 2.000 Euro einplanen. Standardausführungen ohne aufwendige Technik kosten hingegen nur einen Bruchteil davon, was den Kostendruck bei modernen Fahrzeugen zusätzlich verdeutlicht.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Refat / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
15.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
22.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen