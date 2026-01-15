Wieso die Reparatur von Windschutzscheiben immer teurer wird
Moderne Windschutzscheiben mit Kameras, Sensoren und Displays machen selbst kleine Schäden teuer. Oft ist ein Komplettaustausch nötig, dazu kommt aufwendige Kalibrierung. Steigende Ersatzteil- und Lohnkosten treiben die Preise - Versicherer schlagen Alarm, Autofahrer zahlen heute oft ein Vielfaches früherer Beträge.
Werte in diesem Artikel
Immer mehr Technik im Glas treibt die Kosten
Was früher vor allem den Blick auf die Straße freihielt, ist heute ein hoch entwickeltes Hightech-Bauteil. Moderne Frontscheiben vereinen bis zu 20 Funktionen in einem einzigen Glaselement - darunter Kameras für Spurhalte- und Notbremsassistenten, Sensoren für Wetter- und Lichtverhältnisse, Heizungen gegen Vereisung, integrierte Antennen sowie Head-up-Displays für Navigations- und Fahrinformationen, berichtet der RND. Diese Technik ist oft präzise auf bestimmte Bereiche der Scheibe abgestimmt. Ein kleiner Riss oder Steinschlag in einem solch sensiblen Segment reicht aus, um die gesamte Scheibe austauschen zu müssen - eine günstige Teilreparatur ist dann keine Option mehr.
Größer, komplexer und schwerer zu verbauen
Hinzu kommt, dass die Scheiben heute deutlich größer und komplexer gebaut sind. Laut RND sind sie oft dreimal so groß wie früher, gewölbt und mit speziellen Aussparungen für Technik versehen. Ihr Ausbau sei entsprechend aufwendig: Bei manchen Modellen müssten Teile der Karosserie oder Innenverkleidung entfernt werden - beim Tesla Model 3 etwa sogar der Frunk und Türdichtungen -, bevor die Scheibe überhaupt gelöst werden könne.
Aufwendige Kalibrierung nach dem Einbau
Nach dem Einbau ist die Arbeit längst nicht beendet. Wie der RND weiter berichtet, müssen Sensoren und Kameras millimetergenau kalibriert und die Fahrzeugsoftware neu konfiguriert werden, damit alle Assistenzsysteme zuverlässig arbeiten. Oft folge eine sogenannte Rekalibrierungsfahrt, die bis zu 160 Kilometer dauern könne - ohne diesen Schritt blieben zentrale Sicherheitsfunktionen deaktiviert.
Steigende Ersatzteil- und Lohnkosten
Auch die reinen Kosten für Material und Arbeitszeit treiben die Preise in die Höhe. Nach Angaben des GDV seien die Ersatzteilpreise für Windschutzscheiben zwischen 2015 und 2025 um 51 Prozent gestiegen. Allein von 2024 auf 2025 betrage der Preisanstieg 4,6 Prozent. Parallel kletterten die Werkstattlöhne im Jahr 2024 auf durchschnittlich 202 Euro pro Stunde und überschritten damit erstmals die 200-Euro-Marke. Eine Auswertung der Stundensätze in Kfz-Werkstätten für 2025 liegt derzeit noch nicht vor.
Teure Folgen für Autofahrer und Versicherer
Die Preisentwicklung hat spürbare Folgen für Versicherer und Autofahrer. Laut GDV lagen die Kosten für einen durchschnittlichen Glasschaden 2024 bei 900 Euro - und damit rund sieben Prozent höher als noch im Vorjahr (838 Euro). Für Hightech-Frontscheiben im Premiumsegment müssen Kunden laut RND hingegen oft 1.500 bis 2.000 Euro einplanen. Standardausführungen ohne aufwendige Technik kosten hingegen nur einen Bruchteil davon, was den Kostendruck bei modernen Fahrzeugen zusätzlich verdeutlicht.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere News
Bildquellen: Refat / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.01.2026
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.2026
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.2026
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.2026
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.01.2026
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.01.2026
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.01.2026
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|03.12.2025
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.2025
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.01.2026
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.2026
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.2026
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen