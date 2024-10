Platz 11: DeLorean Motor Company

Der DeLorean DMC-12 erreichte ebenfalls Kultstatus durch seine Auftritte in der Zurück-in-die-Zukunft-Trilogie. Als Zeitmaschine mit Flügeltüren gilt der DeLorean als Stilikone und, nicht zuletzt dank der Filme, als schneller Sportwagen. In der Realität konnte der DeLorean jedoch von Anfang an nur wenig durch seine Fahrleistungen überzeugen. Der in Nordirland gebaute Wagen hatte lediglich 132 PS und war mit einem Preis von 74.797 DM teurer als ein Porsche 911 aus jener Zeit. Für 2025 wurde eine Neuauflage der Marke mit dem Elektromodell Alpha 5 angekündigt.

Quelle: Stern.de, Bild: The Image Engine / Shutterstock.com