Volkswagen (VW) vz Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 93,88 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 93,88 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 92,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,80 EUR. Zuletzt wechselten 441.492 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 21,64 Prozent Luft nach oben. Bei 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,00 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,77 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,10 EUR an.

Am 30.04.2025 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,55 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,56 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 75,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 18,53 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

