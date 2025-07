VW umgarnt US-Regierung mit Audis und Porsches "Made in America"

Von Stephen Wilmot und Dominic Chopping

DOW JONES--Volkswagen ist im abgelaufenen Quartal durch die US-Importzölle mit 1,2 Milliarden Euro belastet worden. Doch jetzt hat der Autokonzern eine Lösung: Ein Angebot an das Weiße Haus, das die Produktion der Marken Audi und Porsche zum ersten Mal in die USA bringen könnte. VW legte seinen Vorschlag vor, wonach der Konzern im Gegenzug für Zugeständnisse bei den Zöllen in den USA investieren würde.

Wer­bung Wer­bung

US-Präsident Donald Trump hat im April einen Zoll von 25 Prozent auf weltweite Automobilimporte in die USA eingeführt, zusätzlich zu den bereits bestehenden 2,5 Prozent, die für die meisten Länder gelten. Während Großbritannien und Japan seither Vereinbarungen über eine Senkung der Zölle auf 10 bzw. 15 Prozent zugestimmt haben, steht eine Einigung mit der Europäischen Union noch aus.

Wie das Wall Street Journal berichtet, verhandeln die EU und die USA derzeit über ein Handelsabkommen, in dessen Rahmen die EU Zölle in Höhe von 15 Prozent auf die meisten ihrer Exporte in die USA, darunter auch auf Autos, akzeptieren würde.

Der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, Oliver Blume, erklärte am Freitag, dass ein Abkommen mit der Trump-Regierung auf ein Abkommen auf EU-Ebene folgen könnte, das sich auf Fabrik- und andere Investitionen konzentriert, die der Autohersteller in den USA tätigen könnte. "Was wir anbieten können, ist der US-Regierung klar. Es ist ein skalierbares Paket, das am Ende natürlich davon abhängt, was wir im Gegenzug bekommen", sagte er.

Wer­bung Wer­bung

Volkswagen erwägt, die Produktion seiner Marken Audi und Porsche, die derzeit hauptsächlich aus Europa importiert werden, in die USA zu bringen. Das Unternehmen könnte auch neue Fahrzeuge für den amerikanischen Markt entwickeln, auch für den Export, ergänzte Blume. Volkswagen habe der Trump-Administration ein detailliertes Angebot unterbreitet, wonach die Zollbelastung des Autokonzerns für jeden Dollar, den er in den USA investiert, um einen Dollar reduziert würde.

Das Unternehmen hat bereits 2 Milliarden Dollar für eine Fabrik in South Carolina zugesagt, in der Pickups und große Geländewagen unter der wiederbelebten amerikanischen Marke Scout gebaut werden sollen. Außerdem plant das Unternehmen, mehr als 5 Milliarden Dollar in ein Geschäft mit dem kapitalschwachen US-Elektroautohersteller Rivian zu investieren.

Für das Gesamtjahr rechnet VW nun mit einem Jahresumsatz auf dem Niveau des Vorjahres und einer operativen Umsatzrendite zwischen 4 und 5 Prozent für den Konzern. Zuvor hatte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von bis zu 5 Prozent und eine operative Rendite von 5,5 bis 6,5 Prozent prognostiziert.

Wer­bung Wer­bung

Das untere Ende der Prognosespanne geht davon aus, dass die derzeitigen US-Importzölle in Höhe von 27,5 Prozent auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 gelten werden, so das Unternehmen. Am oberen Ende wird davon ausgegangen, dass diese Zölle auf 10 Prozent gesenkt werden. Finanzvorstand Arno Antlitz erklärte gegenüber Analysten, dass ein Zollsatz von 15 Prozent auf Importe aus Mexiko und der EU die Jahresergebnisse wahrscheinlich in die Mitte der Prognosespanne des Unternehmens bringen würde.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2025 09:32 ET (13:32 GMT)