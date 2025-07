Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 93,18 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 93,18 EUR. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 93,12 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,90 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 194.888 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR an. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 22,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 18,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,58 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025. Das EPS lag bei 3,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,55 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 77,56 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,46 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,96 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

