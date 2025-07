Neuausrichtung

Bei Kraft Heinz deuten sich massive Veränderungen der Konzernstruktur an. Anleger reagieren zunächst begeistert, nehmen dann aber Gewinne mit.

• Mögliche Aufspaltung von Kraft Heinz

• Verkauf italienischer Marken

• Quartalszahlen im Fokus>

Die Aktie von Kraft Heinz legte an der NASDAQ zunächst kräftig zu, zum Handelsende schrumpfte das Plus auf 2,53 Prozent und die Aktie schloss bei 27,14 US-Dollar. Auslöser der Kursbewegung waren Berichte über eine mögliche Aufspaltung des Lebensmittelkonzerns. Laut Wall Street Journal könnte in den kommenden Wochen ein Spin-off eines Teils des Lebensmittelgeschäfts angekündigt werden, was das Ende der vor zehn Jahren vollzogenen Fusion bedeuten würde. Diese strategische Neuausrichtung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Konzern bereits den Verkauf seines italienischen Baby- und Spezialnahrungsgeschäfts bekannt gegeben hat.

Verkauf des italienischen Spezialnahrungsgeschäfts bereits beschlossen

Parallel zu den Gerüchten über eine mögliche Konzernaufspaltung hat Kraft Heinz bereits konkrete Schritte zur Portfoliobereinigung unternommen. Am 10.07.2025 gab das Unternehmen den Verkauf seines italienischen Baby- und Spezialnahrungsgeschäfts an die NewPrinces Group bekannt. Die Transaktion umfasst bekannte Marken wie Plasmon, Nipiol und Dieterba im Bereich Babynahrung sowie Aproten und Biaglut für spezielle Ernährungsbedürfnisse.

Auch das Produktionswerk im italienischen Latina ist Teil des Deals, dessen Abschluss für Ende 2025 erwartet wird - vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden. Unternehmensvertreter betonten, dass dieser Verkauf Teil der strategischen Fokussierung auf die Kernbereiche und das "Accelerate"-Wachstumsprogramm in Europa und im Pazifikraum sei.

Quartalszahlen könnten weitere Details zur Neuausrichtung liefern

Investoren und Marktbeobachter warten nun gespannt auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen, die für den 30.07.2025 angekündigt ist. Neben den reinen Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2025 dürften vor allem Aussagen des Managements zur strategischen Neuausrichtung im Fokus stehen.

Die angekündigte Live-Fragerunde mit Analysten bietet die Gelegenheit, mehr Details über die mögliche Aufspaltung und die künftige Ausrichtung des Unternehmens zu erfahren. Für Anleger könnte dies ein entscheidender Moment sein, um die langfristigen Perspektiven von Kraft Heinz neu zu bewerten.

Strategischer Umbau soll Wachstum in Kernbereichen ankurbeln

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass Kraft Heinz - bekannt für Marken wie Philadelphia, Cool Whip und Maxwell House - sein Portfolio aktiv umgestaltet. Die geplante Aufspaltung und der Verkauf von Geschäftseinheiten in Italien deuten auf eine grundlegende Neuausrichtung hin, mit der das Management Wachstum und Wertschöpfung in den Kernbereichen stärken will.

Nach einer Phase der Konsolidierung scheint Kraft Heinz nun den entgegengesetzten Weg einzuschlagen: Statt auf Größe und Breite zu setzen, könnte die Strategie künftig auf fokussiertere, agilere Geschäftseinheiten abzielen. Für Aktionäre könnte diese Entwicklung neue Chancen bieten, wenn die einzelnen Geschäftsbereiche ihr volles Potenzial entfalten können.



Redaktion finanzen.net