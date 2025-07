Rentable The Kraft Heinz Company-Anlage?

S&P 500-Titel The Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Kraft Heinz Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

08.07.25 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in The Kraft Heinz Company-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Wer­bung

Das The Kraft Heinz Company-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,37 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die The Kraft Heinz Company-Aktie investiert hat, hat nun 26,062 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des The Kraft Heinz Company-Papiers auf 26,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 679,70 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 32,03 Prozent verkleinert. Die Marktkapitalisierung von The Kraft Heinz Company bezifferte sich zuletzt auf 30,77 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: The Kraft Heinz Company und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf The Kraft Heinz Company Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf The Kraft Heinz Company Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images