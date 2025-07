Umstrukturierung

Kraft Heinz arbeitet anscheinend daran, den gesamten Konzern neu aufzustellen. Nachdem Anleger an den letzten beiden Tagen optimistisch reagiert hatten, dominiert nun Zurückhaltung.

• Kraft Heinz steht kurz vor historischer Aufspaltung

• Neuausrichtung als Reaktion auf anhaltende Umsatzrückgänge

• Anleger warten auf offizielle Entscheidung

Nach anhaltenden Umsatzrückgängen bereitet das Management des Buffett-Investments Kraft Heinz die Aufspaltung in zwei separate Unternehmen vor - eine für margenschwache Grundnahrungsmittel und eine für profitable Markenprodukte wie Saucen. Laut Medienberichten befindet sich die weitreichende Restrukturierung in den finalen Zügen und könnte bereits in den kommenden Wochen offiziell verkündet werden.

Nachdem es am Freitag diesbezüglich erste Meldungen vom Wall Street Journal gab, schloss die Aktie des Lebensmittelriesen an der NYSE 2,53 Prozent höher, dem am Montag ein weiteres Kursplus von schlussendlich 2,43 Prozent auf 27,80 US-Dollar folgte. Am Dienstag scheint sich die Freude bereits gelegt zu haben, so verliert der Anteilschein zeitweise 1,9 Prozent auf 27,27 US-Dollar.

Radikaler Schnitt: Kraft Heinz vor historischer Aufspaltung

Der Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz erwägt eine grundlegende Umstrukturierung seiner Geschäftsbereiche. Im Zentrum steht die mögliche Trennung der Sparte für Lebensmittel des täglichen Bedarfs (Grocery) vom margenstärkeren Bereich für Markenartikel wie Saucen. Diese strategische Neuausrichtung zielt darauf ab, die profitableren Segmente stärker in den Fokus zu rücken und Investitionen gezielter einzusetzen.

Die Entscheidung über eine Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts befindet sich nach Informationen mehrerer Medien bereits in den letzten Zügen. Während die Details noch finalisiert werden, könnte eine offizielle Ankündigung bereits in den kommenden Wochen erfolgen. Marktbeobachter interpretieren diese Pläne als strategischen Versuch, den Aktionärswert zu steigern und das Unternehmen für zukünftige Herausforderungen wettbewerbsfähiger aufzustellen.

Umsatzrückgang und Verbrauchertrends zwingen zum Handeln

Der Konzern reagiert mit der Neuausrichtung auf anhaltende Probleme: Seit zwei Jahren verzeichnet Kraft Heinz sinkende Umsätze, während gleichzeitig der Wettbewerb zunimmt und Verbraucher verstärkt zu gesünderen Nahrungsmitteln tendieren. Trotz Produktinnovationen wie einem Ketchup ohne Salz und Zucker konnte der negative Trend bisher nicht umgekehrt werden, was sich auch in einem vorsichtigen Geschäftsausblick widerspiegelt.

Die geplante Aufspaltung soll dem Unternehmen ermöglichen, fokussierter auf die unterschiedlichen Marktsegmente zu reagieren und die Ressourcen effizienter einzusetzen. Während der Bereich für Markenartikel mit höheren Margen als Wachstumsmotor fungieren könnte, müsste der Grocery-Bereich eigenständig Strategien entwickeln, um in einem preissensitiven Marktumfeld zu bestehen.

Entscheidende Quartalszahlen Ende Juli

Für den 30. Juli 2025 hat Kraft Heinz die Veröffentlichung der nächsten Quartalsergebnisse angekündigt. Diese Zahlen dürften unter besonderer Beobachtung stehen, da sie möglicherweise bereits im Kontext der geplanten Umstrukturierung präsentiert werden. Das Unternehmen plant, begleitend zur Veröffentlichung zusätzliche Materialien bereitzustellen und eine Analystenkonferenz abzuhalten, bei der weitere Details zur strategischen Neuausrichtung erwartet werden. Für Anleger könnten diese Quartalszahlen und die möglicherweise zeitnah folgende offizielle Ankündigung der Aufspaltung wichtige Entscheidungsgrundlagen darstellen.

