Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Plus

NASDAQ 100 im Fokus

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel

Der NASDAQ 100 sprang im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,53 Prozent auf 22.190,52 Punkte an. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,901 Prozent auf 22.053,33 Punkte an der Kurstafel, nach 21.856,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 22.220,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22.045,63 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Stand von 20.915,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 20.180,44 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 24.06.2024, wies der NASDAQ 100 19.474,62 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,79 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 22.222,61 Punkte. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 11,05 Prozent auf 38,38 USD), DexCom (+ 9,68 Prozent auf 87,57 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,83 Prozent auf 138,43 USD), Intel (+ 6,42 Prozent auf 22,55 USD) und Marvell Technology (+ 6,26 Prozent auf 75,21 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen eBay (-3,27 Prozent auf 74,35 USD), Tesla (-2,35 Prozent auf 340,47 USD), O Reilly Automotive (-2,28 Prozent auf 89,18 USD), Dollar Tree (-1,82 Prozent auf 98,68 USD) und CrowdStrike (-1,31 Prozent auf 485,38 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 51.428.704 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,057 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,18 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net