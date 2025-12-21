DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,2%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.262 -0,3%Euro1,1714 ±0,0%Öl60,47 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Birchtree Investments gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

21.12.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Birchtree Investments Ltd Registered Shs Reg S
0,08 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

Birchtree Investments lud am 19.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite standen 0,0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen -0,5 Millionen CAD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr waren 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 112,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -0,03 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,24 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

