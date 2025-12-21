Birchtree Investments gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Birchtree Investments lud am 19.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite standen 0,0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen -0,5 Millionen CAD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr waren 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 112,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -0,03 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,24 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net