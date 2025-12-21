Birchtree Investments gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
Birchtree Investments lud am 19.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Auf der Umsatzseite standen 0,0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen -0,5 Millionen CAD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr waren 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 112,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -0,03 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,24 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Birchtree Investments
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Birchtree Investments
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent