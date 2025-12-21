DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,2%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.262 -0,3%Euro1,1714 ±0,0%Öl60,47 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Nike 866993 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Overconfidence Bias: So schützt man sich vor Selbstüberschätzung beim Investieren Overconfidence Bias: So schützt man sich vor Selbstüberschätzung beim Investieren
Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lux Metals legte Quartalsergebnis vor

21.12.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lux Metals Corp Registered Shs
0,13 EUR -0,00 EUR -2,27%
Charts|News|Analysen

Lux Metals hat am 19.12.2025 die Bücher zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lux Metals ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lux Metals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lux Metals

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lux Metals Corp Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung