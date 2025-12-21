Lux Metals legte Quartalsergebnis vor
Lux Metals hat am 19.12.2025 die Bücher zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lux Metals ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
