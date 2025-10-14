DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,61 -2,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.838 -2,8%Euro1,1568 ±-0,0%Öl62,87 -0,8%Gold4.111 ±0,0%
Höchster Wert seit 2022

Samsung-Aktie fällt trotzdem: Betriebsgewinn stärker als erwartet gesteigert

14.10.25 07:30 Uhr
Samsung-Aktie unter Druck - trotz überraschend starkem Gewinnanstieg | finanzen.net

Die jüngsten Geschäftszahlen von Samsung Electronics übertreffen die Erwartungen des Marktes deutlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Samsung
42,33 USD 3,50 USD 9,01%
Charts|News|Analysen

So geht der südkoreanische Elektronikriese von einem Betriebsgewinn für das dritte Jahresquartal von 12,1 Billionen Won (rund 7,3 Mrd Euro) aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt dies einen deutlichen Anstieg von knapp 32 Prozent dar. Es handelt sich zudem um den höchsten Betriebsgewinn von Samsung seit dem zweiten Quartal 2022. Das Ergebnis fiel zudem deutlich besser aus, als Experten erwartet hatten. Analysten machen hauptsächlich den aktuellen Preisanstieg für Computerchips für den hohen Gewinn verantwortlich. Bei den Angaben handelt es sich nur um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich am Monatsende.

In Südkorea fallen die Aktien von Samsung am Dienstag zeitweise um 1,93 Prozent auf 91.500 Won.

SEOUL (dpa-AFX)

