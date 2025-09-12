DAX23.502 -0,6%ESt505.443 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1766 +0,2%Öl66,78 +0,2%Gold3.721 +1,0%
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Milliardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
MÄRKTE ASIEN/Überwiegend Gewinne - Samsung Electronics mit kräftigem Plus

22.09.25 09:35 Uhr
DOW JONES--Mehrheitlich nach oben ging es an den Börsen in Ostasien zu Wochenbeginn. Für Rückenwind sorgte dabei vor allem die Wall Street, wo alle großen Indizes am Freitag neue Rekordstände markiert hatten. Dazu kam die Aussage von US-Präsident Donald Trump, er habe ein "sehr produktives" Telefonat mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping geführt. Dies schürte Hoffnungen auf ein Handelsabkommen.

Besonders kräftig fiel das Plus in Tokio aus, wo sich der Nikkei-225 von den Verlusten am Freitag vollständig erholte. Die Abgaben waren dabei vor allem durch die Bank von Japan (BoJ) ausgelöst worden, die die Zinsen zwar wie mehrheitlich erwartet unverändert gelassen hat, aber Pläne signalisierte, ihre Bestände an inländischen börsengehandelten Aktienfonds (ETFs) schrittweise zu verkaufen.

Teilnehmer verwiesen darauf, dass die geplanten jährlichen Verkäufe der BoJ nur einen kleinen Teil ihrer gesamten ETF-Bestände darstellen. Der Gouverneur der BoJ, Kazuo Ueda, bekräftigte am Freitag, dass die Notenbank die Zinsen weiter erhöhen wird, falls sich Konjunktur und Preise entsprechend den Prognosen entwickeln. Für den Nikkei-225 ging es um 1,0 Prozent auf 45.494 Punkte nach oben, womit die Abgaben vom Freitag mehr als ausgeglichen werden. Am Dienstag findet aufgrund eines Feiertages kein Handel in Tokio statt.

Der Kospi legte um 0,7 Prozent zu und markierte ein Rekordhoch. Hier schob das Plus von Index-Schwergewicht Samsung Electronics von 4,6 Prozent den Markt nach oben. Der Konzern hat Medienberichten zufolge nach mehreren gescheiterten Versuchen die Qualifizierung von Nvidia für seinen Hochleistungschip namens HBM3E erhalten. Samsung habe vor kurzem die Tests von Nvidia für den Chip (HBM3E 12-Layer) bestanden, berichteten südkoreanische Medien unter Berufung auf ungenannte Quellen. Die lang erwartete Genehmigung kam, nachdem Samsung mehr als ein Jahr lang versucht hatte, die Leistungsstandards des US-Herstellers von Chips für Künstliche Intelligenz zu erfüllen. Dies versetzt Samsung Electronics wieder in Konkurrenz zu Mitbewerbern wie SK Hynix und Micron Technology bei der Lieferung fortschrittlicher KI-Speicherchips, hieß es. Die Aktien von SK Hynix zeigten sich unverändert.

An den chinesischen Börsen zeigte sich dagegen ein uneinheitliches Bild. Während der Shanghai-Composite um 0,2 Prozent stieg, gab der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,9 Prozent nach und fiel damit den dritten Handelstag in Folge, nachdem er zuletzt ein Vierjahreshoch markiert hatte. Händler sprachen von anhaltenden Gewinnmitnahmen, vor allem bei Technologiewerten.

Die Zinsentscheidung der chinesischen Notenbank lieferte keinen Impuls. Dies hat den Zinssatz für einjährige Kredite (Loan Prime Rate) im September bereits den vierten Monat in Folge unverändert gelassen. Der Leitzins für einjährige Kredite blieb bei 3,0 Prozent, während der Zinssatz für fünfjährige Kredite weiter bei 3,5 Prozent verharrt, wie die People's Bank of China mitteilte. Wirtschaftsindikatoren zeigten, dass sich die Wachstumsdynamik im dritten Quartal weiter verlangsame, was darauf hindeute, dass China seine Geldpolitik noch vor Ende des Jahres wieder lockern müsse, sagten Ökonomen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.810,90 +0,4% +7,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 45.493,66 +1,0% +12,9% 08:30

Kospi (Seoul) 3.468,65 +0,7% +44,6% 08:30

Shanghai-Comp. 3.828,58 +0,2% +14,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.315,66 -0,9% +32,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:21 % YTD

EUR/USD 1,1750 0,0 1,1748 1,1773 +13,4%

EUR/JPY 173,89 0,1 173,79 174,11 +6,7%

EUR/GBP 0,8718 -0,0 0,8721 0,8720 +5,3%

GBP/USD 1,3477 0,1 1,3469 1,3501 +7,6%

USD/JPY 147,98 0,0 147,92 147,88 -5,9%

USD/KRW 1.392,50 -0,3 1.397,21 1.395,65 -5,3%

USD/CNY 7,1115 0,1 7,1054 7,0984 -1,4%

USD/CNH 7,1164 0,0 7,1153 7,1115 -2,9%

USD/HKD 7,7688 -0,1 7,7746 7,7767 +0,1%

AUD/USD 0,6580 -0,2 0,6591 0,6606 +6,6%

NZD/USD 0,5845 -0,2 0,5860 0,5873 +4,6%

BTC/USD 112.737,20 -2,4 115.496,40 116.916,80 +22,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,80 62,68 +0,2% +0,12 -13,3%

Brent/ICE 67,10 66,68 +0,6% +0,42 -10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.710,00 3.685,10 +0,7% +24,91 +40,4%

Silber 43,51 43,0945 +1,0% +0,41 +49,2%

Platin 1.205,51 1.198,37 +0,6% +7,14 +36,8%

Kupfer 4,63 4,63 -0,0% -0,00 +12,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 03:35 ET (07:35 GMT)

mehr Analysen