GNW-News: Vertreter der thailändischen Berufsbildung besuchen das Guangxi Financial Vocational College, um gemeinsam einen neuen Entwurf für die Berufsbildun...

^NANNING, China, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem besuchte Minister

Tanapat Saengchan von der Berufsbildungskommission Thailands das Guangxi

Financial Vocational College. Dieser Austausch stellt eine bedeutende

Gelegenheit dar, die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten zu vertiefen, und es

wird erwartet, dass durch pragmatische Kommunikation eine intensive

Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Bildung zwischen beiden Ländern

gefördert wird.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4679/eng)

Das Guangxi Financial Vocational College ist bestrebt, ein Zentrum für offene

Zusammenarbeit und Innovation in der beruflichen Bildung in Guangxi mit Blick

auf die ASEAN-Region zu schaffen. Es erforscht aktiv neue Modelle der

Integration von Produktion und Bildung, unterstützt die hochwertige

wirtschaftliche Entwicklung der ASEAN-Region und stärkt kontinuierlich die

renommierte Marke?Modern Craftsmen" im internationalen Austausch und in der

internationalen Zusammenarbeit.

Vier-Parteien-Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen zur Verbesserung der

Leistungsfähigkeit der beruflichen Bildung im Dienste der Industrie

Mit dem Schwerpunkt auf dem Aufbau des?China-Malaysia Digital Economy Modern

Craftsman College" hat die Schule einen regelmäßigen Kommunikationsmechanismus

mit malaysischen nationalen Universitäten und Unternehmen eingerichtet und ein

Modell der gemeinsamen Gestaltung durch?Schule-Schule-Unternehmen-Unternehmen"

geschaffen. Gemeinsam wurde ein?1+1+N"-Innovations- und Entwicklungsträger für

die Integration von Produktion und Bildung aufgebaut, dessen Kern aus?einer

Industriegemeinschaft, einer modernen Handwerkshochschule und N

Demonstrationsunternehmen und Zweigstellen" besteht. Aufbauend auf dem

Hintergrund der digitalen Wirtschaft unterstützt es die Expansion chinesischer

Unternehmen im Ausland und steigert den Produktionswert der Unternehmen um etwa

13 Millionen Yuan.

Gemeinsamer Aufbau von Plattformen im Ausland zur Förderung einer intensiven

Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Bildung zwischen China und der ASEAN-

Region

Die Schule hat nacheinander Austauschprojekte mit dem Ausland ins Leben gerufen,

darunter das China-ASEAN-Zentrum für geschäftliche Technologieinnovation und

berufliche Bildung (Indonesien), das Kooperationszentrum (Kambodscha) und das

?Silk Road Finance College" im Ausland, wodurch ein umfassendes und nachhaltiges

Modell für den Austausch im Bereich der beruflichen Bildung entstanden ist.

Unter Nutzung der intellektuellen Ressourcen des?Zhongguancun Artificial

Intelligence Large Model Industry Agglomeration Area" im Tsinghua Science Park

wurden ein digitales Informationszentrum im Ausland, zwei Austauschzentren, drei

technische Serviceplattformen und zwei grenzüberschreitende Produktions- und

Bildungsintegrationszentren errichtet. Es entspricht genau den technischen und

personellen Anforderungen von Unternehmen in den ASEAN-Ländern und fördert die

Zusammenarbeit zwischen China und der ASEAN-Region im Bereich der beruflichen

Bildung.

Grenzüberschreitende ökologische Integration zur Förderung der Ausbildung

?moderner Handwerker"

Mit Unterstützung des Projekts?Modern Craftsman College" haben Schulen und

Unternehmen eine internationale Matrix zur Talentförderung aufgebaut, die

?Lehre, Ausbildung, Wettbewerbe, Forschung, Konferenzen und Ausstellungen"

miteinander verbindet. Es hat 6 Standards, 4 internationale Kurse, 1

zweisprachiges Lehrbuch und 8 internationale Schulungsressourcenpakete

mitentwickelt und gemeinsam genutzt sowie 6 Lehrmittel entwickelt. Es wurden 49

nationale und internationale Fortbildungen durchgeführt, an denen insgesamt

8.251 Teilnehmer teilnahmen. Es wurden zwei internationale Wettbewerbe für die

ASEAN-Region veranstaltet, an denen 303 Teams aus sieben Ländern teilnahmen. Die

Schule veranstaltete außerdem die?Konferenz zum Austausch über die Entwicklung

der beruflichen Bildung zwischen China (Guangxi) und der ASEAN-Region 2024",

führte gemeinsam mit Universitäten und Unternehmen in ASEAN-Ländern

Forschungsprojekte und Ausstellungsaktivitäten durch, untersuchte das?AI+X"-

Modell zur Ausbildung von Fachkräften, förderte hochqualifizierte angewandte

Fachkräfte für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft in Guangxi und die

Zusammenarbeit zwischen China und der ASEAN-Region im Bereich der künstlichen

Intelligenz und schrieb ein neues Kapitel in der beruflichen Bildung im Dienste

der lokalen Wirtschaft.

Quelle: Finanzfachhochschule Guangxi

Ansprechpartner: Herr Zeng, Telefon: 86-10-63074558.Â°