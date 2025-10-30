Samsung-Aktie auf Rekordhoch: KI-Trend treibt an
Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics hat im dritten Quartal hauptsächlich dank eines starken Geschäfts mit Halbleitern deutlich mehr verdient.
Der operative Gewinn der Sparte, mit der Samsung zunehmend mit der Ausrüstung für Produkte zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz erfolgreich ist, zog im Vergleich zum Vorjahr um fast 80 Prozent auf 7 Billionen koreanische Won an. Dies teilte der Konzern am Mittwoch bei der Vorlage der detaillierten Quartalszahlen mit.
Der Bereich steuert damit den Löwenanteil zum operativen Konzerngewinn bei. Dieser legte - wie bereits seit Mitte Oktober bekannt - um rund ein Drittel auf 12,2 Billionen Won (7,3 Milliarden Euro) zu. Der Umsatz legte um neun Prozent auf 86 Billionen Won zu. Gemessen am Umsatz ist die Sparte mit Handys und Unterhaltungselektronik der wichtigste Bereich.
Das Unternehmen erwartet, dass die Nachfrage nach Halbleitern aufgrund hoher Investitionen im Bereich Künstliche Intelligenz weiter anhalten wird, wie es in einer Mitteilung heißt. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Samsung-Aktie kletterte um bis zu vier Prozent auf 105.800 Won und war damit so teuer wie noch nie. Bis zum Handelsende gab das Papier einen Teil der Gewinne wieder ab, lag aber immer noch zwei Prozent über dem Stand vom Mittwoch.
Im Jahresverlauf hat sich der Kurs inzwischen nahezu verdoppelt. Trotz des starken Anstiegs in den vergangenen Monaten hinkt das Papier seit dem Ausbruch der KI-Euphorie an den Finanzmärkten den Anteilen der meisten Konkurrenten wie zum Beispiel SK hynix oder Micron (Micron Technology) hinterher.
So zog der Wert der Samsung-Aktien in den vergangenen drei Jahren lediglich um 75 Prozent an, während sich die Papiere des südkoreanischen Chipkonzerns SK Hynix um fast 600 Prozent verteuerten. Damit ist SK Hynix an der Börse mit umgerechnet rund 250 Milliarden Euro inzwischen fast so viel wert wie der Riesenkonzern Samsung, der nach dem jüngsten Anstieg auf rund 370 Milliarden Euro kommt.
/zb/lew/mis
SEOUL (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Samsung
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Samsung
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Samsung News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, JPstock / Shutterstock.com
Nachrichten zu Samsung
Analysen zu Samsung
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Samsung nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen