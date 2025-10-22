DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -3,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.117 -0,6%Euro1,1614 +0,1%Öl62,45 +1,3%Gold4.158 +0,8%
Samsung-Aktie freundlich: Konkurrenz für Apple-Brille Vision Pro vorgestellt

22.10.25 07:39 Uhr
Samsung-Aktie grün: Konkurrenzprodukt zur Apple Vision Pro vor Start | finanzen.net

Samsung und Google treten mit einem deutlich günstigeren Gerät gegen Apples Computer-Brille Vision Pro an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
219,85 EUR 2,55 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
226,55 EUR -0,05 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
42,33 USD 3,50 USD 9,01%
Charts|News|Analysen

Der südkoreanische Elektronik-Riese bietet das Headset mit dem Namen Galaxy XR in den USA für 1.799 Dollar an, während Apple die Vision Pro ab 3.499 Dollar verkauft. Von Google kommen das angepasste Android-Betriebssystem und der integrierte KI-Assistent Gemini.

Die Brillen können mit Kameras die Umgebung einfangen und auf Displays vor den Augen der Nutzer wiedergeben - zusammen mit zusätzlich eingeblendeten digitalen Objekten. Außerdem können Nutzer damit wie mit VR-Brillen in künstliche Welten eintauchen. Apple brachte seine Vision Pro bereits im Februar 2024 auf den Markt, jetzt folgt ein Modell mit einem leistungsstärkeren Chip. Unter anderem wegen des Preises blieb das Gerät bisher ein Nischenangebot für Enthusiasten und berufliche Nutzer zum Beispiel in Design oder Medizin.

Schon in frühen Demonstrationen der Brille von Samsung und Google war zu erkennen, dass Bedienung und Funktionen stark an die der Vision Pro angelehnt sind. Das Samsung-Headset hat zugleich einen Rahmen aus Kunststoff statt Aluminium wie bei Apple und verzichtet zum Beispiel darauf, in manchen Situationen die Augenpartie der Nutzer auf der Frontseite der Brille zu simulieren.

In Südkorea legen die Papiere von Samsung zeitweise um 0,26 Prozent zu auf 97.750 Won.

/so/DP/zb

SEOUL (dpa-AFX)

