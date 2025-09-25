DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,26 -2,3%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin94.027 +0,7%Euro1,1673 +0,1%Öl69,67 ±0,0%Gold3.739 -0,3%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Amazon-Aktie: Kaufrausch im Oktober - Handelsriese startet zweiten Prime Day
NVIDIA-Aktie im Visier: Darum sieht dieser Investor noch deutliches Aufwärtspotenzial NVIDIA-Aktie im Visier: Darum sieht dieser Investor noch deutliches Aufwärtspotenzial
Rabattalarm

Amazon-Aktie: Kaufrausch im Oktober - Handelsriese startet zweiten Prime Day

26.09.25 03:56 Uhr
NASDAQ-Aktie Amazon vor Oktober-Shoppingboom: Zweiter Prime Day steht bevor | finanzen.net

Amazon plant einen zweiten Prime Day unter dem Namen "Prime Big Deals Days". Schon jetzt sind erste Angebote live und lassen erahnen, dass die Preise zum Black Friday-Niveau tendieren.

• Zweiter Amazon Prime Day im Oktober 2025 bestätigt
• Erste Top-Deals bereits vorab online verfügbar
• Preisniveau vergleichbar mit Black Friday

Termine und Umfang

Amazon hat bestätigt, dass die "Prime Big Deal Days" am 7. und 8. Oktober 2025 stattfinden werden. Dieser zweite Prime Day im Herbst deckt eine breite Produktpalette ab, darunter Technik, Haushaltsgeräte, Fernseher sowie Zubehör von Marken wie Apple, Samsung, Ninja oder Dyson.

Frühlenker-Deals und Prime-Status

Bereits vor dem eigentlichen Event sind Early Days gestartet, also Vorab-Angebote, die viele begehrte Produkte zu reduzierten Preisen offerieren. Einige dieser Angebote sind für alle zugänglich, nicht nur für Prime-Mitglieder, was ungeübteren Schnäppchenjägern entgegenkommt. Allerdings bleiben die besten Rabatte vermutlich Mitgliedern vorbehalten, spekuliert Mackenzie Frazier, Deals-Redakteurin für TechRadar, in einem Beitrag der Webseite.

Preisniveau und Einsparpotenzial

Die reduzierten Preise sind teils mit denen am Black Friday vergleichbar, insbesondere bei TVs, Smartphones, Tablets und Smart-Home-Geräten. Produkte wie der Amazon Fire TV Stick, diverse Apple Produkte oder Haushaltskleingeräte sind in den frühen Deals schon deutlich im Preis gefallen. Wer strategisch vorgeht, kann erhebliche Einsparungen erzielen.

Worauf Verbraucher achten sollten

Verbraucher sollten vor dem Kauf Preise in den Wochen vorher beachten, um später beurteilen zu können, ob das Angebot wirklich ein Schnäppchen ist. Zu beachten ist jedoch, dass die Verfügbarkeit und Lieferzeiten knapp sein könnten, besonders bei stark nachgefragten Produkten. Außerdem lohnt sich ein Blick auf Rückgabebedingungen und Garantie, letzteres vorwiegend bei teuren Geräten, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, Joe Ravi / Shutterstock.com

mehr Analysen