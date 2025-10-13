DAX24.379 +0,6%Est505.564 +0,6%MSCI World4.283 +1,1%Top 10 Crypto15,74 +0,2%Nas22.625 +1,9%Bitcoin98.847 -0,5%Euro1,1570 -0,4%Öl63,43 +2,2%Gold4.100 +2,0%
PGZ

Rheinmetall-Aktie: Joint Venture für polnische Armee - Auftrag gesichert

13.10.25 17:34 Uhr
Rheinmetall-Aktie: Neuer Großauftrag winkt durch Joint Venture mit polnischer Armee | finanzen.net

Rheinmetall kooperiert mit dem polnischen Rüstungsunternehmen Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) bei der Herstellung von sogenannten Unterstützungsfahrzeugen für die polnische Armee.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.877,00 EUR -1,50 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) zur Gründung eines Joint Ventures zur Schaffung eines europäischen Zentrums für Unterstützungsfahrzeuge unterzeichnet, wie Rheinmetall mitteilte. Dieses soll Bergepanzer, gepanzerte Pionierfahrzeuge mit Minenräumfähigkeit sowie gepanzerte Brückenlegefahrzeuge herstellen.

Wer­bung

"Angesichts der aktuellen Bedrohung aus dem Osten tragen PGZ und Rheinmetall mit der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung zum Aufbau eines gesamteuropäischen Verteidigungspotenzials bei", hieß es in der Mitteilung. Dies sei ein weiterer Schritt, um die Verteidigung Europas sicherer und stärker zu machen.

DJG/sha/cln

DOW JONES

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

