Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rheinmetall Buy

10:06 Uhr
Rheinmetall Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor Quartalszahlen von 2100 auf 2330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. George McWhirter erhöhte seine langfristigen Schätzungen für den Rüstungskonzern. Die Aktie habe aufgrund der starken Wachstumsaussichten des Unternehmens eine überdurchschnittliche Bewertung verdient, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 05:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2.330,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.859,50 €		 Abst. Kursziel*:
25,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.861,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,17%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.163,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:01 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Rheinmetall Buy UBS AG
23.09.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
19.09.25 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Experten-Analyse Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet
finanzen.net Rheinmetall-Aktie: Rheinmetall-Chart signalisiert Candlestick shooting Star
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Grün
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit Abschlägen
dpa-afx Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf
finanzen.net Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: Neue Rekorde geraten außer Reichweite
Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG Trader-Interview mit Rene Berteit: Rheinmetall, Novo Nordisk, Nvidia, Tesla & Siemens AG
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün
Financial Times Rheinmetall rival slams ‘direct award’ to German arms group
Novinite Signing Imminent? Bulgaria Set to Build Two Joint Factories with German Defense Giant Rheinmetall
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall buys German shipbuilder to create ‘naval powerhouse’
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Rheinmetall reaches agreement with Lürssen Group on acquisition of Naval Vessels Lürssen (NVL), becoming a naval systems provider
Financial Times Rheinmetall chief calls for more investment in low-cost anti-drone capabilities
Deutsche Welle Germany: Rheinmetall opens new artillery ammunition factory
