Ryanair Aktie

25,06 EUR +0,57 EUR +2,33 %
STU
Marktkap. 25,84 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

Aktie in diesem Artikel
Ryanair
25,06 EUR 0,57 EUR 2,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften deren Bewertungen ein weiteres Mal unter die Lupe. Er betrachtete dabei die beiden Kennzahlen Roce (Kapitalrentabilität) und EV/Ebit, die den Unternehmenswert im Verhältnis zum operativen Ergebnis setzt. Mit Blick auf Lufthansa und Easyjet schrieb er, dass er, nachdem er beide Kennziffern für 2026 ermittelt habe, sich nun 2027 zuwende. Seinen Prognosen zufolge werden etwa Ryanair und IAG, die derzeit die höheren Renditen erzielten, dies auch im Geschäftsjahr 2027 tun./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,44 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

