Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht
Nordex hat im September für sechs Windparkprojekte in Deutschland noch Aufträge für 21 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 125,7 Megawatt gebucht.
Werte in diesem Artikel
Auftraggeber sei der langjährige Kunde wpd, teilte der Windkraftspezialist in Hamburg mit. Die Anlagen sollen 2026 und 2027 installiert und ausgeliefert werden. Vereinbart wurde auch die Wartung der Windkraftanlagen für einen Zeitraum von 15 Jahren durch Nordex.
Am Dienstag gewinnen Nordex-Papiere via XETRA zwischenzeitlich 0,87 Prozent auf 23,14 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Nordex News
Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.2024
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.09.2019
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|15.08.2019
|Nordex verkaufen
|Independent Research GmbH
|17.07.2019
|Nordex Reduce
|HSBC
|22.05.2019
|Nordex Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.05.2019
|Nordex Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen