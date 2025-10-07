DAX24.324 -0,2%Est505.615 -0,3%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,62 +0,2%Gold3.953 -0,2%
Aufträge

Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht

07.10.25 09:24 Uhr
Nordex-Aktie zieht an: 126 MW neue Windturbinen im September | finanzen.net

Nordex hat im September für sechs Windparkprojekte in Deutschland noch Aufträge für 21 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 125,7 Megawatt gebucht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
23,18 EUR 0,44 EUR 1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auftraggeber sei der langjährige Kunde wpd, teilte der Windkraftspezialist in Hamburg mit. Die Anlagen sollen 2026 und 2027 installiert und ausgeliefert werden. Vereinbart wurde auch die Wartung der Windkraftanlagen für einen Zeitraum von 15 Jahren durch Nordex.

Am Dienstag gewinnen Nordex-Papiere via XETRA zwischenzeitlich 0,87 Prozent auf 23,14 Euro.

DOW JONES

