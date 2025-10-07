Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rheinmetall

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 1.874,50 EUR ab.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 1.874,50 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.837,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.891,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 214.789 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2.008,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 6,65 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 463,80 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 304,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,37 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 2.163,33 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,43 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,55 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

