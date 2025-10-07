DAX24.383 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.331 -0,5%Top 10 Crypto16,68 -4,1%Nas22.785 -0,7%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1672 -0,3%Öl65,36 -0,2%Gold3.974 +0,3%
Rheinmetall im Fokus
Aktie im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rheinmetall

07.10.25 16:09 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rheinmetall

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 1.874,50 EUR ab.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 1.874,50 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.837,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.891,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 214.789 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2.008,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 6,65 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 463,80 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 304,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,37 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 2.163,33 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,43 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,55 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: Neue Rekorde geraten außer Reichweite

September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Rheinmetall-Aktie angepasst

HENSOLDT-Aktie profitiert von erweiterter Radarproduktion mit neuem Standort - auch RENK und Rheinmetall stark

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12:46Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
12:36Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
10:06Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:46Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
12:36Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
10:06Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen