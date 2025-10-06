DAX24.379 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.388 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,72 +2,1%Gold3.940 +1,4%
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Montagmittag ab

06.10.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 1.958,00 EUR ab.

Rheinmetall AG
1.962,00 EUR -10,00 EUR -0,51%
Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 1.958,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.947,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.968,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 67.766 Stück.

Bei einem Wert von 2.008,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 2,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2024 (463,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,38 EUR je Rheinmetall-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2.137,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 2,43 Mrd. EUR gegenüber 2,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 29,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

