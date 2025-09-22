DAX 23.611 +0,4%ESt50 5.472 +0,6%Top 10 Crypto 15,65 -0,4%Dow 46.396 +0,0%Nas 22.701 -0,4%Bitcoin 95.638 +0,1%Euro 1,1807 +0,1%Öl 67,69 +1,7%Gold 3.775 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Trend-ETFs: Warum sie für Langfrist-Anleger riskant sind Trend-ETFs: Warum sie für Langfrist-Anleger riskant sind
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.911,00 EUR -26,00 EUR -1,34 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 88,46 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

DZ BANK

Rheinmetall Kaufen

18:21 Uhr
Rheinmetall Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.911,00 EUR -26,00 EUR -1,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2240 Euro belassen. Der Rüstungskonzern dürfte angesichts der Aufrüstung in Europa einer der Hauptauftragnehmer sein, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Künftig könne Rheinmetall durch den angestrebten Zukauf der NVL-Werft auch das bestehende Potenzial bei maritimer Wehrtechnik adressieren./rob/niw/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Kaufen

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1.909,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
1.911,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.092,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

18:21 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
19.09.25 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
16.09.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
15.09.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Österreichische Post AG

finanzen.net Freundlicher Handel: ATX bewegt sich zum Start im Plus
finanzen.net Montagshandel in Wien: ATX zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Börse Wien: ATX verbucht am Nachmittag Verluste
finanzen.net ATX-Handel aktuell: ATX am Mittag in Rot
finanzen.net Zurückhaltung in Wien: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Wochentag in Wien: ATX beendet die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich leichter
finanzen.net Börsianer in Habachtstellung: ATX notiert um Nulllinie
EQS Group EQS-AFR: Österreichische Post AG: Release of a Financial report
EQS Group EQS-AFR: Österreichische Post AG: Release of a Financial report
EQS Group EQS-News: AUSTRIAN POST IN H1 2025: Solid revenue and earnings development following strong growth and special effects in the previous year
EQS Group EQS-DD: &#214;sterreichische Post AG: DI Walter Oblin, buy
EQS Group EQS-News: AUSTRIAN POST IN Q1 2025: Top line modestly improved after strong increase in previous period, while earnings as expected slightly below previous year
EQS Group EQS-AFR: &#214;sterreichische Post AG: Release of a Financial report
EQS Group EQS-DD: &#214;sterreichische Post AG: Barbara Potisk-Eibensteiner, buy
EQS Group EQS-AGM: &#214;sterreichische Post AG: Invitation to the Annual General Meeting 2025
RSS Feed
Österreichische Post AG zu myNews hinzufügen