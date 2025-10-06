Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 1.957,00 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 1.957,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.951,50 EUR. Bei 1.968,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 17.246 Stück.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2.008,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 2,61 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2024 Kursverluste bis auf 463,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 76,30 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,38 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2.137,78 EUR.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,90 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie eingefahren. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Rheinmetall dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,58 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

HENSOLDT-Aktie profitiert von erweiterter Radarproduktion mit neuem Standort - auch RENK und Rheinmetall stark

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 10 Jahren eingefahren

Rheinmetall-Aktie knackt erstmals 2.000-Euro-Marke: Lieferung von Artilleriemunition nach Osteuropa