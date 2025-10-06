DAX24.392 +0,1%Est505.626 -0,5%MSCI World4.334 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,0%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.284 +0,8%Euro1,1664 -0,5%Öl65,54 +1,8%Gold3.943 +1,4%
Krypto-Investition im Fokus

So lukrativ wäre ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren gewesen

06.10.25 11:03 Uhr
So viel hätten Investoren mit einer frühen Litecoin-Investition verdienen können.

Vor 3 Jahren war ein Litecoin 54,57 USD wert. Wenn ein Investor vor 3 Jahren 10.000 USD in LTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 183,25 Litecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 21.779,78 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.10.2025 auf 118,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +117,80 Prozent.

Bei 64,19 USD erreichte die Kryptowährung am 10.10.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 17.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 137,03 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com