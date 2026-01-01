Warum sich der Euro zum US-Dollar wenig bewegt
20.01.26 20:54 Uhr
Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handelsverlauf kaum bewegt.
Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1719 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1728 (Montag: 1,1631) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8526 (0,8597) Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
